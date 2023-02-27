經典賽／中華隊歷來首戰多苦命 遇巴拿馬強投陣得逆勢突圍

第5屆WBC世界棒球經典賽3月開打，地主中華隊8日首戰巴拿馬，以過去經典賽歷史來看，中華隊首戰的對手必然會壓出王牌投手應戰，屆時恐將有一場硬仗要打。

2006年首屆經典中華隊首戰南韓，對方推出王牌投手徐在應先發，徐在應何許人也？當時效力大都會的他，2005年在大聯盟出賽14場都是先發，戰績8勝2敗、防禦率2.59、每局被上壘率1.11，繳出如此佳績讓他成為南韓「當然的王牌」。

徐在應果然具備王牌身手，當時他對中華隊先發3.2局無失分，飆出3K，後援投手金炳賢、具台晟、朴贊浩依序登板，4人全都是現役大聯盟投手，豪華投手陣聯手完封中華隊。

中華隊在2006年經典賽首戰先遇上實力夠硬的徐在應(圖)，接下來又遭到金炳賢、具台晟、朴贊浩等名將的侍候，最後慘遭完封。 歐新社資料照片

2005年下勾的金炳賢在大聯盟繳5勝12敗、防禦率4.86，左投具台晟出賽33場，防禦率3.91，朴贊浩戰績12勝8敗、防禦率5.74，大聯盟生涯豪取124勝，南韓一口氣押上4名大聯盟強投，完全不給中華隊活路，經典賽歷史性首戰南韓2:0勝出。

2009年經典賽中華隊首戰又遭遇南韓，這次南韓推出左投柳賢振先發，2006年柳賢振奪韓職新人王、投手三冠王和年度MVP，2008年拿下14勝7敗、防禦率3.31，後來赴大聯盟發展，曾奪國聯防禦率王，現效力藍鳥，實力不用多說，當然超強。

那一年經典賽中華隊先發投手李振昌被打爆，只解決1人次狂失6分，柳賢振展現大將之風，先發3局無失分，率南韓9:0大勝。

中華隊在2009年經典賽首戰碰到實力超強的柳賢振，同樣也是一籌莫展。 歐新社資料照片

2013年經典賽中華隊首戰對澳洲，對方派出陣中Ace奧斯普林（Chris Oxspring）先發，他上過大聯盟，也打過日本和韓國職棒，能在3國職棒打滾，能力自然不在話下，不過當時奧斯普林只投2.2局失3分承擔敗投，中華隊靠王建民先發6局無失分好投以4:1贏球。

當年經典賽打完奧斯普林重返韓職戰場，加盟樂天巨人，該季出賽30場都是先發，拿下13勝7敗、防禦率3.29，表現相當亮眼，中華隊能從這一名澳洲強投手中取得3分，讓他投不到3局就退場，實屬不易。

值得一提的是，這屆經典賽45歲的奧斯普林居然第3度代表澳洲參加經典賽，原本他已轉任教練，2022-23年澳洲職棒賽季他又強勢復出，出賽13場都是後援，總計投29.1局飆29K，戰績1敗、防禦率2.15，真是寶刀未老。

從2004雅典奧運到2013年經典賽，奧斯普林一直是澳洲隊陣中王牌投手。中華隊在2013年經典賽首戰一局下就靠著陽岱鋼和彭政閔的安打先馳得點，同時在王建民的強力壓制下，難得贏下第一場比賽。 歐新社資料照片

2017年經典賽中華隊首戰的對手是以色列，當時以色列推出美職紅雀右投貝克(Corey Baker)登板先發，他的名氣雖不響亮，也沒上過大聯盟，但畢竟是小聯盟2、3A等級的投手，結果他對中華隊先發4.2局無失分，表現搶眼。

不過，由於當時以色列前一天首戰對地主南韓，推出大聯盟生涯累計124勝的強投馬基斯(Jason Marquis)登板先發，對中華隊這一戰算是他們的第二戰，否則若當時以色列首戰的對手是中華隊，應該就會由馬基斯先發。

這屆經典賽3月8日中華隊對巴拿馬，對兩隊而言都是首戰，沒什麼好說的，由於中華隊打完隔天休兵，絕對會把實力和近況最好的投手押在這一戰，巴拿馬更不用說了，兩度參賽的他們過去5戰全敗，當然會用最強投手對中華隊先發，幾名牛棚大將也有機會亮相全力求勝。

這次巴拿馬投手群，來頭最大當屬大聯盟天使隊右投巴雷亞(Jaime Barria)，他曾單季拿到兩位數勝投，去年投79.1局拿下3勝3敗、防禦率2.61，速球飆破150公里，搭配滑球、伸卡球和變速球，壓制力十足，等級高於中職洋將，他有很大機會對中華隊先發。

巴拿馬總計帶14名投手出征，其中8人具大聯盟資歷，即使沒上過大聯盟的另外6名投手，有4人小聯盟最高層級也到3A，其他2人目前正在1A打拚，沒有什麼話好說的，巴拿馬投手戰力堅強，如果首戰中華隊他們押上最好的幾名投手，這一關我們絕對不好過。

如果對這樣的描述還不是很清楚，只要把屆時巴拿馬派出的幾名投手，想像成是中職頂級洋投，整體實力甚至比中職洋投還強，就知道中華隊打者要突破取分並非易事。

不過，由於3月8日晚上打完，巴拿馬隔天中午12點就要對荷蘭，所以巴拿馬也不可能所有好投手都傾巢而出拿來對中華隊；相反地，中華隊打完巴拿馬隔天休兵，其實更有本錢把最好的幾名投手推上來，先搶首戰勝利，再來談接下來的比賽，這一點倒是對我們相對有利。無論如何，球是圓的，比賽勝負難料，一切3月見分曉。