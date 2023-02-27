經典賽／2009優勝唯一成員 達比修有身價地位如日中天

本屆 WBC經典賽日本武士隊星光熠熠，陣容與前幾屆相比可說毫不遜色。尤其是投手戰力，集結了達比修有、山本由伸、佐佐木朗希等一流投手，加上尚未報到的「二刀流」好手大谷翔平，有這一大票國內外頂尖強投，日本武士隊能夠成為奪冠呼聲的球隊，其來有自。

在這些頂尖投手之中，陣中最年長選手，同時國際賽經驗豐富的達比修有扮演老大哥角色，更是焦點中的焦點。身為大聯盟頂尖投手的達比修，始終未停止進化腳步，加上大聯盟的耀眼實績（2022年16勝8敗、防禦率3.10），讓日本年輕投手紛紛透過這個機會向他請教，一舉手一投足都是日本武士隊集訓以來媒體關注的話題。一般認為，達比修有將是這次日本武士隊相隔14年、3屆WBC賽事之後再度奪冠的關鍵人物。

日本武士隊上一次稱霸WBC是2009年經典賽，後來的2013、2017兩屆賽事則止於四強。2019年日本隊完成連霸，等於經典賽開辦之後前兩屆的冠軍都落在日本手中，在國際棒球界的地位達於顛峰。當時還效力於日本火腿隊的達比修有，是冠軍日本隊的一員，也是這一屆2023年WBC經典賽日本隊碩果僅存的2009年優勝成員。

2009年經典賽，達比修有被監督原辰德設定為與松坂大輔、岩隈久志並列的先發「三本柱」。最後達比修有在WBC大會總計投了13局，拿下2勝1敗、防禦率2.08，以及大會最多的20次奪三振。雖然最後大會MVP是由松坂大輔蟬連，不過達比修有在準決賽、決賽都把守最後一關，最終決戰對韓國獲得勝投，具有高貢獻度。不過2012年起他赴美挑戰，直到這一次經典賽才再度穿上日本隊JAPAN球衣。

松坂大輔雖然在生涯後期成為薪水小偷，但他連經典賽兩屆都拿下MVP的成就卻是震古鑠今，恐怕很難有再球員寫下這樣的功蹟。 歐新社資料照片

與14年前相比較，雖然他都是陣中主力，但地位、身價都已不可同日而語。2009年，才22歲的達比修有年薪2億7,000萬日圓，超越上原浩治、青木宣親等人，創下入團5年最高薪的NPB紀錄，也是當時洋聯第一高薪投手。如今36歲的他，不僅沒有老化跡象，反而更見成熟與老練，剛與聖地牙哥教士隊簽下6年1億800萬美元（約142億日圓）的合約，2023年球季年薪已經來到3,000萬美元（約40億日圓），成長超過13倍之多。

另外，2009年當時投手群中有足足大他10歲的「潛水艇投手」渡邊俊介，也有松坂大輔、杉內俊哉、藤川球兒等前輩，陣中投手年紀比他小的只有年輕2歲的田中將大。這一次達比修有則完全是陣中老大哥，不分投手、野手，他都是陣中最年長。與2006年當時的鈴木一朗、大塚晶則，2009年的松坂大輔一樣，將會扮演精神領袖的角色。第一屆優勝監督王貞治對達比修從集訓開始就加入大表肯定，認為他將帶來鈴木一朗當年的效果，以現役大聯盟選手的身分帶領整個球隊。

達比修有相隔14年征戰WBC經典賽，也極可能是選手生涯最後一次的WBC，又極有可能在3月10日對韓國之戰先發登板，將讓這場日韓的世仇大戰更添戲劇張力！