熱火找來名將勒夫 能否就此甩開尼克的糾纏？

勒夫（Kevin Love）在和騎士談定買斷合約之後，決定前進南灘加入熱火。有了這名34歲的球星老將，熱火是否能把自己的排名向上推進到前四種子？並且擊退他們的世仇尼克，甩開兩隊本季至今在戰績排名上的糾纏？

本季熱火一開始打得並不出色，去年12月之前都是落在十名開外的附加賽邊緣，直到今年1月才逐步爬上八強的行列，並且在第六名的位置上下震盪。有趣的是，尼克這一季和熱火之間的排名關係始終連動，幾乎可說是「焦不離孟」的亦步亦趨。

尼克與熱火目前分居東區第六及第七，雙方勝率只差0.008，上半季兩隊之間的勝場差距也總是不大，彼此就像是保持一個分不開的距離：尼克往上升，熱火也就跟著進一步，而熱火連敗時，尼克也同樣陷入泥淖。兩隊經常互相超越，但始終相距不遠。這樣彼此牽動的態勢，讓人不禁想起這兩隊過去的世仇情結。

尼克大小前鋒藍道(左)和巴瑞特(右)本季都打出生涯至今的最佳表現，這讓他們變得相當難纏。 美聯社

這兩隊曾經從1997年開始連續四年在季後賽碰頭，當時創下了空前的紀錄。那時這兩隊都以強悍的防守球風著稱，陣中也都有以防守見長的主戰中鋒：尼克有尤英（Patrick Ewing），熱火則是莫寧（Alonzo Mourning），兩人也是喬治城大學出身的學長學弟。

種種相似之處，再加上領軍熱火的萊里（Pat Riley）先前曾是尼克的總教練，曾經成功重建尼克的他和球團不歡而散之後，在邁阿密重起爐灶的舉動，大大激起了雙方的對戰火花。而這四次系列賽近乎慘烈的廝殺，卻是萊里的老東家尼克取得了三勝一敗的優勢。

熱火和尼克的世仇對戰，在聯盟當中曾經僅次於湖人vs.塞爾蒂克，以及公牛vs.活塞這兩大經典的對決組合，雖然近年熱火已經拿下三冠，反觀尼克卻是長年積弱不振，這樣的差距讓兩隊之間的火藥味不再像過去那樣濃厚，但本季兩隊的排名始終糾纏，所以一聽到勒夫要加入熱火，紐約媒體立刻擔心尼克會因此被熱火這個老對手給超了過去。

這次的季中交易，熱火的動作只有把33歲的中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）送去馬刺，現在看來，其目的就是鎖定在買斷市場來補強。原本就有一名缺額的熱火就此有了兩個空位，讓他們有機會在豪華稅線之下補足陣容。

這兩個名額將由勒夫和前黃蜂長人賽勒（Cody Zeller）補上，其中賽勒去年兩度被新球隊揮棄，實際上已經超過一年沒有正式出賽，但他畢竟是有十年經驗的老將，加上他以團隊配合為先的打法，一般預料能夠快速融入熱火體系。至於具有三分外線能力的大前鋒勒夫，更被認為是能夠進一步強化熱火攻防能量的關鍵。

賽勒(中)已經一年多沒在NBA打球，不過他畢竟是經驗豐富的老將，在熱火擔任短時間的替補工作應該不會有太大的問題。 美聯社資料照片

已經在騎士待了九季的勒夫，是騎士僅存的2016年奪冠班底成員，上季他就已經改打替補，但本季在球隊的作用和角色更加邊緣化，平均得分只有8.5分，不只是個人生涯首度貫破雙位數，近一個月更是跌出總教練的輪換名單，完全沒有上場。

不料勒夫沒有上場的這段期間，騎士竟打出本季次高紀錄的七連勝，最近還把另一名老將格林（Danny Green）給簽入陣中，而且立刻就讓他投入比賽。做為替補後衛的格林快要36歲了，因為受傷而長期復健，到騎士之前也只打了三場比賽。他被灰熊交易出去不久就和火箭談定買斷，然後才與熱火簽約。

比勒夫還老的格林都能上場，至此，騎士本季的戰力藍圖已經很清楚地沒有勒夫的位置，仍想要繼續打球的他選擇了在季中離開。即使此舉可能是資敵，平白讓其他的東區競爭者撿到便宜來補強，但尊重勒夫對球隊的貢獻，騎士仍是成全勒夫的意願而買斷了合約。

騎士本季已沒有勒夫(中)上場的空間，基於他多年來對球隊的貢獻，不計較可能幫助到對手的隱患，還是與他買斷合約，讓他能加入新球隊有更好的舞台。 美聯社資料照片

勒夫加入熱火，除了他的高球商能夠與一哥巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）搭配之外，最重要的是強化了熱火的禁區深度以及搭配的可能性：不只能讓阿德巴約獲得更多休息空間，甚至兩人也可以一同上場，打四號位的勒夫能在三分外線拉開對手的防守圈，讓阿德巴約在內線有更好的發揮空間。

上一季以替補為主的勒夫，其實打出了爭奪年度最佳第六人的態勢，而熱火陣中的赫洛（Tyler Herro）正是上一季最佳第六人獎的得主。本季赫洛已經重回先發角色，現在有了勒夫，又加上了賽勒，確實能夠補上球隊所需要的陣容深度。

雖然熱火有了勒夫之後行情看漲，但沒有在買斷市場撈到大魚的尼克，先前在季中交易的動作也有了初步的回報。尼克清掉了總教練棄用的瑞迪許（Cam Reddish），用他向拓荒者換來了更有經驗的哈特（Josh Hart）。哈特加入尼克之後立刻打出復活行情，馬上拿下本季最高的單場27分，和自己當年大學一同奪冠的學弟布朗森（Jalen Brunson）再度合作，看來是給了他熟悉的自在。

哈特轉隊之後的3場比賽有如困龍入海，尼克這筆交易讓他們有能力再跟熱火繼續糾纏。 美聯社

從這個角度來看，熱火和尼克都獲得了所需的補強，戰力同步躍升的兩隊可能會繼續上半季的糾纏態勢。也就是說，下半季的熱火可能沒有辦法一舉甩開尼克，反而是和尼克手牽手，一起往更高位的前四種子去挑戰。

全明星週之後，聯盟將在台灣時間星期五重新開打，熱火和尼克則是要等到隔天才會在下半季正式出賽，但要看到兩隊交手還得再等等。目前兩隊只在二月初打過一次，那時是由尼克勝出，剩下的三場要到三月才會碰頭。雙方實力相近，接近例行賽尾聲的這三場比賽，其結果很可能會就此決定這兩隊的最終排名。

勒夫的加盟是否會給尼克帶來麻煩？這三場比賽將是臨場檢驗的最佳時機。如果最終真讓熱火和尼克打到第四及第五種子，兩隊就要在季後賽的第一輪交手，到時兩隊重演的世仇對決又將是一大話題。