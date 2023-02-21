日職／春訓解禁 來去沖繩感受山崎、佐佐木球威

相信2020年初是許多人在疫情前的最後一次出國，相隔3年，疫情影響大幅趨緩，日職終於決定今年開放球迷進場參觀春訓，雖然各隊仍有不同的防疫規範，但至少球迷已經能夠近距離看球員練習，甚至於談話互動，筆者在20年2月疫情初襲來時也曾到沖繩看春訓，今年終於開放，當然要趕緊重返位於沖繩的各隊春訓基地，這篇文章就來分享這次在沖繩的春訓觀察。

在DeNA春訓基地也看得到三浦大輔監督的身影。 福耳／攝影

開放進場但禁區擴大

這次到沖繩造訪了羅德、巨人、DeNA、中日及養樂多的春訓基地，火腿、阪神及樂天的因為路程較遠，加上筆者抵達沖繩的時間，這些球隊的幾名台灣球員都已經要返台參加中華隊集訓了，就決定下次再去，這5座春訓基地除了羅德移師沖繩本島後進駐的糸滿市西崎運動公園之外，其他4處前幾次都已去過，這次去與之前有些差異，戴口罩、量體溫、噴酒精等就不用說了，最明顯的就是球場內禁止一般球迷進入的區域變大了，出入口也限縮到只剩下一兩處，這也是在開放球迷進場，能夠觀看球員但又要保持社交距離之下的必要措施，但動線管制使得球迷移動距離也變長，要在各春訓設施間移動就得花更多時間體力了，不過能近距離看到球員訓練，對球迷來說就值得了，筆者在DeNA新建的牛棚練習區就看到多位投手投球，包括上季大復活的山崎康晃，能夠實際感受到他的球威。

筆者這次造訪日職沖繩春訓，與山崎康晃有近距離的接觸，他本人十分親切。 福耳／攝影

球迷服務各隊大不同

雖然開放球迷進場參觀春訓，各隊對於簽名合照等所謂的球迷服務卻有著不同的規範，春訓前大多數在沖繩春訓的球隊對於簽名合照等都採取自肅或禁止的態度，只有羅德及巨人沒有禁止簽名合照；DeNA則是在賣店買5千圓日幣以上就能參加下午的簽名會，但限100人且事先不知道參加球員；而筆者在這幾天的觀察，中日應也已解禁，養樂多及DeNA球員也有人簽名、合照，隨著疫情趨緩、日本政府已經預計要在5月把新冠肺炎降級，各隊的政策也有放鬆的趨勢。

本季轉戰巨人的松田宣浩，應該是生平第一次在沖繩春訓。 福耳／攝影

身為日職領頭羊的巨人算是率先解禁的隊伍，筆者對於巨人球迷索取簽名的熱情十分驚訝，尤其是菅野智之、長野久義、丸佳浩等明星球員在簽名時，球迷真的是奮不顧身地向前推擠，而有球員開始簽名時的人潮移動更是壯觀，中日、DeNA及羅德的球迷就顯得溫和多了，或許也與球迷多寡有關，而有些球迷更從一大早就在通道旁卡位，伊站好幾個小時，忍受日曬雨淋，就只是為了要一睹喜愛的球員。

練習賽大爆滿

筆者這次看了兩場練習賽，第一場是羅德15日在沖繩南部的糸滿對上養樂多，依照以往的經驗，以為練習賽沒什麼人看，沒想到竟然爆滿，太晚到只能站在已經站滿了人的最上層，後來才了解一方面這是因為相隔約30年後再次有職棒在糸滿開打，另一方面則是同為本屆經典賽日本代表的佐佐木朗希與村上宗隆要在這場比賽首度對決，最終是佐佐木以160公里速球三振村上，這兩項因素使得僅可容納4千人左右的球場擠滿了球迷。

佐佐木朗希(左)與村上宗隆的對決，讓西崎運動公園球場擠滿球迷。 福耳／攝影

另一場是19日的中日對古巴，這場是罕見的國際交流，加上古巴也有多位(前)中日的球員，包括去年的中繼王羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）、救援王馬丁尼茲（Raidel Martinez）及本季轉戰火腿的捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）等，陣中還有在日職有實績的前軟銀迪斯派（Alfredo Despaigne）及葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、以及堪稱最強日職中繼的莫伊聶洛（Liván Moinelo）等，因此也吸引了許多球迷進場，開放的內野幾乎是全滿的狀態。

古巴陣中的前軟銀洋砲迪斯派在賽後幫球迷簽名。 福耳／攝影

沖繩春訓再度開放球迷進場，這幾天觀察雖然仍有些必要的規範，但感受得到包括球員的簽名合照等都已漸漸恢復疫情前的狀況，今年球季球迷應該也可在球場大聲吶喊，球春已經回來了。