湖人大進補後全面蛻變 谷底翻身大有可為

球員交易截止日後，湖人第一次以完整陣容出賽，湖人主場120：102擊敗鵜鶘，儘管湖人還在西區第13掙扎，但湖人底子和裡裡外外已經完成「蛻變」。

全新湖人防守更有活力和底氣，輪換陣容更深，「10人輪換」沒有身高、對位劣勢，湖人四名防守專家戴維斯、范德比特、布朗、瑞佛斯成為堅強防守核心，並帶動團隊防守，湖人煥然一新打法和堅定防守形象，對鵜鶘一戰尤其明顯。一場球當然不能蓋棺論定，但湖人打出很多很棒細節和改變。

203公分前鋒范德比特是湖人這次交易最重要收穫，對鵜鶘一戰先發負責死釘鵜鶘前鋒英格倫，范德比特絕少失位，一對一和協防能力表現超凡。英格倫在范德比特防守下依舊打進太多神仙球，那些高難度跳投，已經被守到極致還能命中，根本無法防守。

湖人新同學范德比特(左)在對上英格倫(右)時展現優異的防守能力，已將傷害減至最低。 美聯社

湖人教練團和隊友都很清楚，范德比特超凡防守和協防能力，毫無死穴對位能力，一流運動能力和身高，都是最完美補強，出色籃板球更是湖人先發和決勝期重要主力。

湖人另一個漂亮收穫是控球後衛羅素，193公分控球，今年球季有3成87三分命中率，能自主得分還有組織力，防守差強人意，但他做為詹姆斯、戴維斯副手和持球點，扮演湖人第二到第四得分點，角色非常關鍵，可以紓緩詹、戴兩人壓力。羅素成長許多，他很特別，雖然不是建隊核心，但做為兩大球星身旁主要支撐和持球點，羅素很適合現在這支湖人。

羅素(右)重回湖人之後，馬上就搶走施羅德的先發控衛位置，並用實力證明他已變得更為成熟穩定。 美聯社

27歲三分射手畢斯里生涯三分命中率3成8，今年只有3成58稍差一點，但年輕、有穩定外線、又有得分爆發力，他是湖人創造空間和埋伏戰術理想射手。203公分前鋒八村壘可以做為湖人各種替補，打大前鋒有中距離攻擊力和防守 ，打小前鋒有對位和防守能量，他能紓解詹姆斯、戴維斯的壓力。

四名各有功能，年輕充滿運動力，又有身高對位優勢新湖人加入，湖人對鵜鶘一戰打出非常鮮明風格和防守強度。如果不是鵜鶘主力射手麥凱倫、前鋒英格倫這場比賽不斷投進神仙球，拉近比數差距，湖人老早就能拉開比分。

改打替補的湖人後衛施羅德，適應良好，他就是最佳第六人角色，扮演湖人第三持球點和改變比賽奇兵。今年球季施羅德先發41場，湖人透過交易拿下羅素、補進畢斯里，施羅德回到替補打第六人，這是湖人最完美安排。

施羅德(中)調為替補控衛之後，瞬間壓力大量減輕，應該可以打得更有效率，投籃準度也能有所提升。 美聯社

湖人交易送走衛斯特布魯克，補進新血，也順利完成整合「蛻變」。湖人還有23場例行賽可以磨合、迎頭趕上，成為西區最大變數，機會和機率都會超乎大家預期。

湖人目前27勝32敗西區第13，距西區季後賽附加賽最後一個名額，西區第10雷霆28勝29敗2場勝差。離西區第六灰狼31勝29敗3.5場勝差。東、西區排名前六直接晉級季後賽，第7-10名打附加賽。湖人要拚附加賽，問題不大，打進西區前六直接取得季後賽資格也不無可能。

全新湖人現在可以打出聯盟頂級防守和對位能力，足夠多得分點可以紓解詹姆斯、戴維斯壓力，除了詹姆斯之外兩個持球點羅素、施羅德先發、替補有序，都不會礙事，側翼身高和防守尖兵都得到完美提升。

湖人在防守與對位能力全面提升之後，詹姆斯(右)不用再打得那麼辛苦，減輕受傷機會與需要輪休的時間，在明星賽過後應該會帶領球隊打出一番新氣象。 美聯社

看衰湖人聲音和專業論述還是不少，湖人戰績落後太多，戴維斯的傷，詹姆斯的老，留給湖人整合時間太短，確實都是隱憂。從防守看湖人，從陣容深度看湖人，從人員組合看湖人，全新湖人一切都很合理，詹姆斯、戴維斯都得到最稱職功能性幫手和防守尖兵，新湖人依舊充滿希望和各種可能。