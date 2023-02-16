拓荒者不追求大牌交易 重回季後賽行列反而有望？

NBA今年交易案的焦點都被籃網兩位大牌球星的轉隊給搶盡鋒頭，相形之下，交易動作其實不小的拓荒者反而沒有受到應有的矚目。主要的原因還是在於他們沒有追逐大牌球星，但以交易的次數、牽涉的球隊數目和人員異動的程度來看，拓荒者確實是今年最活躍的交易大戶之一，而這一波的操作是否能夠幫助他們重回季後賽的競爭行列呢？

總結今年的交易主題，最熱門的討論話題有三：一是大牌球星轉隊，二是眾多球員回娘家，第三則是大量的二輪籤成為主要配菜。交易之後，因為杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）轉戰西區，加上湖人及灰狼補強得宜，一下子西區原本緊繃的戰況又再度升級。

在整個聯盟的戰力版圖再度重整的震盪之中，拓荒者做了三筆交易，分別是雙方、三方和四方交易，但因為完全沒有動到里拉德（Damian Lillard），所以沒有造成什麼巨大的聲量，許多人可能只知道拓荒者讓小裴頓（Gary Payton II）回娘家而已。

然而，拓荒者不去追求大牌球星的作法，可能讓他們更有機會重回季後賽的行列，因為他們所做的補強方案更適合解決目前隊型的問題。對拓荒者來說，這一次季中交易的主軸是「年輕、防守、賭未來」。

在第一筆雙方交易中，用快滿28歲的哈特（Josh Hart）帶回23歲的瑞迪許（Cam Reddish），就是年輕化的第一步棋。而第二筆三方交易之中，拓荒者從76人帶回25歲的防守悍將賽布爾（Matisse Thybulle），則將大幅提升球隊的防守強度。最後那一筆四方交易，拓荒者則是用傷勢纏身的小裴頓（30歲）換來23歲的諾克斯（Kevin Knox），而這些交易也為拓荒者帶來首輪籤和次輪籤，可以用於未來的選秀和交易。

由此來檢視三筆交易的細節，可以看出拓荒者這次的操盤策略相當明確，同時也因為市場的焦點全被籃網、湖人、太陽和獨行俠等球隊洗版，讓他們可以更低調地完成預先的佈局。

其中，小裴頓的交易確實是一步險棋，勇士是有可能否決交易而造成四隊的全盤破局，即使最後勇士決定收下小裴頓，拓荒者也可能因此而遭到扣除選秀權的處罰。除此之外，拓荒者做出的交易仍然算是相對低風險的選擇。

拓荒者將小裴頓(左)換回勇士，但涉嫌隱瞞小裴頓的傷勢，過去幾戰他一直是注射藥物帶傷上陣。勇士在申訴之後，聯盟將啟動調查，拓荒者可能會受到處罰。 美聯社

因為單就結果來看，拓荒者同時出清了兩名表現不如預期的新球員，把上一季換來的哈特和夏季才高薪搶來的小裴頓都給送走。畢竟哈特本季場均不到十分，和前一季的14.9分相比大掉了一個檔次，至於小裴頓更是因為養傷只打了15場比賽，他們倆對於本季的拓荒者來說都沒有顯著的幫助。光是清理不良資產，拓荒者在這次季中交易就可說是成功了一半。

而新加入的這三名球員，除了是值得期待的年輕潛力股之外，目前健康無虞，都可以直接上場比賽。尤其是瑞迪許被尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）冰了兩個月，重新在波特蘭先發上陣之後，雖然沒有一鳴驚人，但對他來說，卻是有機會能夠重新再出發。加上本季結束後他會是受限的自由球員，若想要爭取一份好的合約，剩下的球季他必須好好表現。這樣的心理動能，會為瑞迪許接下來的爆發提供足夠的燃料。

至於諾克斯仍是個替補的角色，這次交易他只是做為球隊蒐集二輪籤的配菜，以今年各隊大量地以二輪籤做為交易通貨的情況來說，諾克斯在這筆交易之中的角色可以說是配菜的配菜。想當年諾克斯之所以會被尼克交易到老鷹，就是為了要搶下瑞迪許，結果兩人繞了一圈之後，一起被交易到拓荒者來當隊友。雖然機會不大，但也只能期待他和瑞迪許在波特蘭一起證明尼克看走了眼。

三名新球員當中最令人期待的就是賽布爾，以他的防守實力，對於目前的拓荒者來說是必要的加分。兩度入選年度防守第二隊的賽布爾，因為進攻火力一直沒有增長，本季在76人不只丟掉先發，出賽時間也腰斬。

而他一來到波特蘭就被放進先發，出賽時間也跳升一倍，等於是重新回到上一季在76人的角色位置，第一場比賽就在場上打出和里拉德及西蒙斯（Anfernee Simons）一樣的正負值，他的首秀也順利奪勝。

找來防守悍將賽布爾(左)，應該是拓荒者這三筆交易中最大的收穫。他同樣由板凳轉為先發前鋒，首戰對湖人就有精彩的攻守演出。 美聯社

如果賽布爾繼續這樣的表現，已經擁有雙槍火力的拓荒者，就能順利補上期待已久的防守強度，這原本是找來小裴頓所期待發揮出的作用，但因為傷勢而打亂了拓荒者的盤算。如今換上更年輕，身材條件更出色的賽布爾，交易過後的拓荒者確實要比上半季的攻守戰力更整齊。

拓荒者目前排在西區第十一，相比西區第四的太陽，雙方都還在不到四個勝場差的可視距離之內，等於說下半季排名洗牌的可能性還非常大。只是在杜蘭特和厄文空降之後，排在前面的西區列強又更強了，排擠效應可能讓拓荒者最後連附加賽的資格都搶不到。本季拓荒者想要重回季後賽行列，即使在交易之後依舊會非常吃力，然而他們不追逐大牌，持續年輕化，並且加強防守，這樣的建隊方針長期來看仍是更為有利。