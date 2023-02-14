湖人棄若敝屣、快艇想撿便宜？ 衛斯特布魯克何去何從?

「衛少」衛斯特布魯克被湖人交易到爵士，最近五年打過五支球隊，2018-19雷霆，2019-20火箭，2020-21巫師，2021-22湖人，2022-23季中再被湖人交易到爵士。

重建中爵士並不需要34歲老球星衛少，爵士表現非常職業，很尊重衛少：「你想被買斷，球隊就買斷，讓你去想去球隊效力，如果決定留下也可以，只是無法保證上場時間和角色」。

這下衛少真的無比「尷尬」，又難以抉擇。爵士確實高招，直接買斷衛少，有失尊重，不買斷擺在球隊又用不到，也不一定能用好用，爵士乾脆讓衛少自己決定去留。看似尊重的禮遇，實際上卻凸顯衛少在當今NBA尷尬定位與處境。

爵士讓衛少(中)自己選擇未來，但在這個時間點反而是讓他尷尬萬分。 美聯社

五年打五支球隊，這代表什麼？買斷與否，讓衛少自己決定，這又有什麼用意？湖人和詹姆斯真的對不起衛少？衛少NBA生涯接下來是直接下車、甚至退休，還是還有機會上車，為任何一支需要他的NBA球隊效力？

今年球季場均15.9分、7.5助攻、6.2籃板衛少，輸出還算漂亮，但投籃命中率4成17和三分命中率2成96都在NBA水準以下。

傳言快艇、熱火都有意接收被買斷衛少，快艇明星前鋒喬治甚至公開招募衛少，塞爾蒂克前鋒泰托姆還直接在個人社群秀出衛少生涯成就和輝煌紀錄，彰顯衛少是如此出色、偉大。衛少過去紀錄和成就、個人能力確實很偉大，宛若傳奇，但他的生涯和未來「並不樂觀」。

衛斯特布魯克目前最現實、殘酷的問題

1、爭冠球隊不會需要衛少來佔據球權和出賽時間。

2、季後賽球隊力拚提升競爭力，只能打主力的衛少，從來不是功能性或角色球員，定位和出賽時間都會讓球隊很掙扎。

3、重建球隊志在培養新人和潛力新秀，根本不會需要34歲，五年換了五支球隊老將。衛少效力湖人一年多已經讓所有球隊、總管、教練認清現實，衛少還是很出色，但擺進團隊卻是非常難用。

我不認為快艇需要衛少，快艇用不好後衛沃爾，直接交易放棄，上周也剛出手另一名輪換後衛傑克森，現在再接手被買斷的衛少，機率不大，需求也不高。

快艇球星喬治(右)喊話要衛少(中)過來共謀大業，但有了在湖人的痛苦經驗後，雷納德會比詹姆斯更和藹嗎？恐怕這會讓他望之卻步，而且快艇可能根本就不想再用這樣的老後衛。 美聯社

熱火想要接收衛少傳聞，我也不相信。熱火需要一個真正球星，把球隊拉到爭冠集團，衛少從來不是熱火需要的「解答」。熱火陣中後衛、射手一堆，希羅、歐拉迪波、史特魯斯、羅賓森、文森、羅瑞一字排開，打硬仗的、有經驗的、負責防守的、功能性強的、適合替補的什麼都有，那裡還需要衛少。

衛少一旦決定留在爵士，他幾乎打不到球，爵士要磨新人和菜鳥，重新組織團隊、建立體系，不會把上場時間和球權、重要角色留給今年夏天就會放逐的老將。

衛少就算要求買斷，即使快艇、熱火真的願意接收，他的替補角色和定位、上場時間，都很難讓衛少滿意，甚至更多時間會在輪換陣容以外，根本上不了場。

衛少現在真的是要求買斷不對，因為去任何球隊，角色都很有限，也不一定打得上球。不要求買斷也不對，爵士交易，目的在清出薪資空間，換取年輕球員和重建籌碼，根本不需要他上場打球。

從目前的狀況來看，衛少的合約不論是否買斷，未來在NBA很可能都沒有什麼上場空間，或許是可以參考一下魔獸的再起了。 美聯社

從來不想也不願意打替補，更不是功能性角色球員，生涯都是絕對主力和球權、戰術核心，衛少即使願意放下身段、專注扮演角色球員，做好功能性配角，都不一定能勝任，融入任何一支願意接收他的球隊。

衛少還是個好球員，但他幾乎已經打完NBA生涯最後一場比賽，這樣的情況真叫人無奈，也難以解釋。希望衛少好運，還有機會翻身，在NBA多打個幾年。