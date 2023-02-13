經典賽／2021年中職選秀六星 扮演中華隊關鍵要角

2023年第5屆WBC世界棒球經典賽中華隊日前公布30人正選名單，包括23名中職球員和7名旅外球員，這23名中職球員當中，有6人出身2021年選秀梯隊佔最大宗，堪稱近年選秀最耀眼的一屆。

2021年旅外回歸潮，許多旅美和旅日好手投入選秀，當時富邦悍將擁狀元籤，毫無懸念地指名強投江少慶，並奉上月薪破百萬元的4.5年合約，手握榜眼籤的的樂天桃猿則指名左投陳冠宇。

接下來輪到中信兄弟選人，結果黃衫軍並未指名具大聯盟資歷的胡智為，而是挑旅日多年不曾上一軍的左投呂彥青，這樣的選擇當時引發廣泛討論，接著統一獅就選走胡智為，首輪最末順位指名的味全龍拿到強打捕手吉力吉撈．鞏冠，也是首輪唯一非投手獲指名的選手，清一色都是旅外選手。

同樣上過大聯盟的曾仁和由於當年球威下滑，又有傷勢疑慮，要簽下來可能也不是太便宜，各隊多重考量之下，前兩輪都沒有指名他，直到第3輪才由樂天桃猿撿走，當年選秀6星都入選今年經典賽中華隊30人名單，同一年度選秀首輪球員全部入選同一屆經典賽中華隊，也寫下另類的空前紀錄。

曾仁和雖然不是2021選秀首輪的球員，但他去年在中職的先發投球卻是表現最好的一位。 聯合報系資料照片

從現在這個時間點來檢視，江少慶去年戰績5勝12敗、防禦率4.70、被打擊率0.298，表現確實不佳，他將扛起中華隊先發重擔，只是日前實戰投打練習(Live BP)直球速度多在140公里左右遊走，很多球都被被打得扎實，狀態有待調整。

陳冠宇和呂彥青都是中華隊重要的牛棚左投戰力，兩人進入中職有個共通點，就是先發表現差強人意，轉調牛棚投得虎虎生風；陳冠宇中職生涯先發12場，戰績1勝3敗、防禦率5.25，去年後援17場，累計24.2局只掉1分非責失，防禦率是完美的零。

呂彥青中職生涯同樣先發12場，拿下2勝4敗、防禦率5.40，去年後援50場，累計58.1局僅6分責失，防禦率是亮眼的0.93，進帳20救援和9中繼，也是中信兄弟最可靠的最後一道防線。

陳冠宇(左)與呂彥青(右)在中華職棒都成功轉型為後援投手，將是本屆經典賽中華隊重要的左投牛棚戰力。 聯合報系資料照片

去年胡智為每局被上壘率1.45、被打擊率0.300，其實和江少慶的1.48、0.298相差沒多少，不過，胡智為帳面成績要好一點，拿到9勝13敗、防禦率3.35，嚴格來講，兩人都沒繳出主宰中職戰局的頂級成績。

反倒曾仁和表現亮眼，去年戰績7勝2敗、防禦率2.48，每局被上壘率1.17，讓當年沒選他的球團扼腕。無奈前天曾仁和在實戰投打練習不慎傷了腰部，本週暫停訓練，重新投入集訓可能要等到接近月底的時間了，能否趕上3月經典賽，其實是有疑慮的，如果趕不及，預計由中信兄弟吳哲源遞補。

最後是吉力吉撈．鞏冠，這位中職新科全壘打王，打擊能力當然無庸置疑，但蹲捕阻殺能力始終是硬傷，他在中職打了一年多，盜壘阻殺率只有0.147，對方成功盜壘58人次，他只抓到10人次，遠不及高宇杰生涯的0.397和林岱安生涯的0.340，另外，去年吉力吉撈．鞏冠去年只蹲364.2局就發生6次捕逸，比例也偏高，蹲捕能力不算出色。

只是，中華隊為了攻擊火力最大化，可能會讓吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕，張育成守二壘，林子偉守右外野，林立打DH，如此一來，吉力吉撈．鞏冠大賽防盜系統是否管用，恐怕得接受嚴酷考驗，當然，經典賽各隊其實不太發動盜壘，也許他的弱點就不會被放大。

吉力吉撈·鞏冠是去年中華職棒全壘打王，為了讓中華隊有更好的長打火力，可能還是會讓他先發蹲捕。 聯合報系資料照片

這就令人想到當年的林泓育，2012年林泓育盜壘阻殺率只有0.063，比吉力吉撈．鞏冠還悲劇，傳球始終存在不小問題，但2013年經典賽林泓育蹲捕多次上演漂亮盜壘阻殺，即使沒抓到跑者也傳得不錯，沒有偏差太多，讓接下來比賽其他球隊跑者不敢亂跑。

2021年選秀六星在今年經典賽都將扮演關鍵角色，特別是撐起投手戰力一片天，畢竟14名投手就有5人出身2021年選秀梯隊，江少慶、胡智為、曾仁和要扛先發或第二先發，陳冠宇和呂彥青是牛棚大將，吉力吉撈．鞏冠扛主戰捕手，能否有亮眼表現，將牽動中華隊戰績走勢。