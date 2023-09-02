救台鐵 日專家：高層得願意改變

交通部昨舉辦「借鏡ＪＲ西日本推動安全改革專題研討會」，與會的日本專家不假辭色點出台鐵局的問題，關西大學名譽教授安部誠治表示，台鐵仍處於發生事故時歸咎個人的階段，甚至點出台鐵票價太低，不易找到專業人才、優化設備，建議提高兩倍票價後，把收入投資到員工與設備上，才能用於改革端。

昨包括安部誠治，ＪＲ西日本福知山線罹難者家屬淺野彌三一與「軌道：福知山線出軌事故，改變ＪＲ西日本的奮鬥」作者松本創等人一同參與研討會。安部誠治表示，觀察台鐵發生事故時仍歸咎個人、創建新手冊的階段，如此作為並不足夠，應著重於理解發生疏失的背景與事實。

淺野彌三一則說，發現台鐵和ＪＲ西日本一樣，寫很多報告，這就是官僚組織的缺點。他強調，應專討論改革方向與內容，否則改善內容只要不夠具體，就會流於理論與藉口。

台鐵明年將公司化，日前傳出現任台鐵局長杜微接任董事長的可能性極高，與會的日本專家都提到當年福知山線事故後，接任ＪＲ西日本社長的山崎正夫願意領導改革、接受淺野彌三一提出討論結構性問題，才促成改革，藉此強調企業高層的願意改變才是關鍵。