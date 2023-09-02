朝野檢討SOP 「跨部會處置大缺失」

太魯閣號事故列車陸續發現多塊頭蓋骨等遺骸，國民黨立委洪孟楷表示，離譜的失誤已發生，且還是多塊遺骸，國人也都無法接受，每個單位都不該互踢皮球、卸責，經手這麼多單位，大家一定都有責任，也看到包括運安會有在調查報告中，寫說有徹底檢視列車內部狀況，「難道沒有發現這些遺骸嗎？」

洪孟楷表示，事發到現在二年半，卻還有這樣狀況，這麼多的單位，不管是檢調、運安會、台鐵都有經手，車廂內部為何還有這麼多狀況？行政部門應該要記取這次慘痛教訓，要把相關因應計畫，藉由這次事件做一個完整檢討，不要只是再嘴巴講講，不希望有下一次的悲劇發生，開議時也會請交通部長給相關報告。

民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠表示，代表檢警當初第一時間事故清理與調查都不夠完整，這不只是台鐵疏失，連同當初政府跨部會的處置都有大的缺失，令人非常遺憾；其次台鐵移置事故車廂已二年多，但中間卻沒有進行相關的進一步檢討與相關駕駛員現場教學等活動，有失移置保存目的。

他指出，台鐵將改制鐵路公司，交通部仍應積極加強鐵道安全改革，希望政府針對這次疏失進行跨部會檢討，加強相關教育訓練及落實安全改善工作。

民進黨立委羅致政。聯合報系資料照

民進黨立委羅致政也說，顯然當時在善後處理上有疏失的地方，要重新檢討ＳＯＰ，改正不足或疏漏之處，不管是檢調、相關行政部門都是，這主要還是細不細心的問題，的確有檢討空間。