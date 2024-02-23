美跨黨派議員訪台 蓋拉格：中共若侵台 一定失敗

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格昨率領跨黨派議員抵台，展開為期三天的訪問行程，同時，美國國防安全合作局（ＤＳＣＡ）廿一日宣布，國務院批准售台先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備，預估七五○○萬美元（約新台幣廿三億元）。

ＤＳＣＡ表示，這項軍售案將透過強化通訊與網路安全，提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，來強化台灣應對當前與未來威脅的能力；台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力，且這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。另外，此案預計需要美國政府人員與承包商代表各兩百位，赴台提供技術協助與服務。

我國防部表示，美國政府廿三億元「Link-16系統提升先期規畫」對台軍售案，進行「知會國會」程序。這次軍售案將請美方對整合國軍指管及情監偵系統數據鏈路升級，以提升共同作戰圖像效能，建立軍事互通性。

蓋拉格此行訪團成員，包括特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希、聯邦眾議員穆理納、聯邦眾議員莫頓及聯邦眾議員強森等人，昨天上午晉見蔡英文總統、副總統賴清德，接受外交部長吳釗燮款宴，與我方就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見，下午拜會立法院，由立法院長韓國瑜接待。

外交部指出，本次為中國特別委員會首度組團，成員並包括兩黨重要議員，展現美國國會挺台的高度共識。

蓋拉格說，這是一個跨黨派的訪問團，有民主黨、共和黨成員，要展現美國對台灣跨黨派的支持，也感謝蔡總統的領導力，美台關係愈來愈強健，堅若磐石。

蓋拉格表示，台灣一次又一次向世界展示如何抵禦中共霸凌，不僅生存下來還蓬勃發展，很高興來台北，對台灣友人、總統當選人賴清德以及新選出的立法院成員，表達美國支持。美國與台灣站在一起，透過深化美台領袖互動與經濟關係，可強化台灣海峽的和平與穩定。

蔡總統接見時表示，台灣上個月順利完成選舉，蓋拉格、克利什納穆希在第一時間發表祝賀，如今更率跨黨派議員訪台，以實際行動表達美國對台灣的支持。中國特別委員會在去年提出支持台灣十項政策建議的報告，展現對台灣安全的重視。

蓋拉格與賴清德會面時，他說，這次訪團想要傳達的是，中共若做出侵略台灣的決定，一定會失敗。在賴清德就任總統後，美國也會一直和台灣站在一起，希望合作捍衛自由跟民主。

蓋拉格說，他上次與賴清德會面，談到中國對台灣帶來挑戰，賴清德用籃球比喻，如果一對一鬥牛，中國可能會贏，但如果是團體賽，台灣絕不會輸，他同意賴清德的比喻，來到台灣是希望找到更多方向與想法，拓展這個籃球隊。