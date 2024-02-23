蓋拉格：美台關係堅若磐石

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格，率領跨黨派重量級議員抵台，他昨天上午拜會副總統賴清德時，蓋拉格表示，此次美國眾議院中國特別委員會跨黨派來訪，就是想傳達，如果中國國家主席習近平試圖做出侵略台灣的決定，一定會失敗。

訪問團昨天上午晉見蔡英文總統、副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴，下午拜會立法院，由立法院長韓國瑜接待。

訪團會見蔡總統時，蓋拉格強調，美台關係已愈來愈強健且堅若磐石。他也說，蔡總統即將卸任，歡迎到美國政治界一試身手。蔡總統聽了大笑，並說了「ＯＫ」。

對於中國特別委員會去年發布的經濟報告中提及避免台美雙重課稅議題，蔡總統說，期待能夠早日立法完成，為台美雙邊企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流。

副總統賴清德表示，目前世界地緣政治正發生重大變化，特別是中國在外交、國防、政治、經濟等面向，都展現對國際社會的強大壓力。台灣面臨這些挑戰，除了堅定以「和平、對等、民主、對話」等四個原則處理兩岸關係，也會強化國防、國安力量，向國際社會傳達台灣守護國家的決心。

蓋拉格請賴清德放心，無論是民主黨或是共和黨，都將盡一切努力深化台美夥伴關係。

蓋拉格指出，賴清德就任之後，將面臨分裂政府的挑戰，美國對此也有相當豐富的經驗。雖然可能會令人苦惱，但也會促使雙方在不損害彼此原則的情況下共同合作，找到共識以及前進的方向。

蓋拉格昨天下午拜會立法院，立法院長韓國瑜在副院長江啟臣、秘書長周萬來、國民黨團總召傅崐萁、民進黨立委王定宇、民眾黨立委黃國昌等人陪同下接見蓋拉格。蓋拉格也邀請韓國瑜、江啟臣，一起率團訪美。

韓國瑜表示，台美關係不論經歷幾次選舉或政黨輪替，彼此情誼以及對和平、民主價值的認同和堅定支持都不會改變；他希望，未來台美友誼持續鞏固深化，共同維護台海和平。