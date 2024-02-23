聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／蓋拉格抵台、批准軍售 美兩岸政策綿裡藏針

聯合報／ 本報記者張文馨
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（右）低調抵台訪問。記者陳熙文／攝影
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（右）低調抵台訪問。記者陳熙文／攝影

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格抵台訪問，相較於媒體高度矚目，美方操作低調，美國國務院宣布對台軍售訊息，其實是拜登政府綿裡藏針的鋪排，凸顯這趟訪問不只有國會議員關切台灣的熱情，還隱含美國政府的立場。

聯合報率先報導蓋拉格訪台行程，蓋拉格辦公室當下不評論；美國在台協會（ＡＩＴ）直到行程開始才宣布，但絕口不提行程安排，議員也未搶先曝光。這種低調不像在野黨作風，更像拜登政府安排議員或特使出訪。

二○二二年八月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西結束訪台後，北京連日環台實彈軍演，台海高度緊張，美中關係惡化，直到去年底拜習會還忙著修補。

而蓋拉格經常談台灣關係法，聚焦對台灣防衛有實質幫助的軍售交付，凸顯台海重要的兵棋推演，屬於務實派友台議員，此行還有民主黨籍首席議員克利什納穆希，兩人在許多議題立場相近，曾一起飛到加州陪同時任眾議院議長麥卡錫會見過境美國的蔡英文總統，共同發表對台政策十項建議，如今兩人聯袂訪台，一定會引起北京不悅，但拜登政府也定會重申一個中國政策，以及議員有權訪問台灣；在這點上，拜登政府保留了給北京的顏面與空間，又展現對台灣的政策立場。

對台軍售常態化已是美方政策，但何時宣布軍售案，仍具政治意義；兩岸軍力失衡擴大，美方依據台灣關係法，確保台灣擁有足夠自我防衛能力，這次宣布先進戰術數據鏈路系統升級規畫、強化戰術資訊傳遞的基礎設施，反映拜登政府對國防基礎設施的重視，以及對中國大陸的謹慎。

無論是蓋拉格訪台或軍售品項規模，皆非石破天驚，從聯邦參議員譚美二○二一年訪台宣布贈送疫苗，到如今蓋拉格訪台，美國宣布軍售，拜登政府與國會聯手推進對台政策，保留與北京的迴旋空間，務實做法對台灣來說不是壞事。

台灣關係法 拜登 拜習會 美中關係 美國在台協會 蓋拉格 蔡英文 裴洛西 議員 軍售

延伸閱讀

蓋拉格：美軍售案延遲交貨2百億美元 應儘速到位

美中共特委會訪台 蓋拉格：兩黨都支持台灣

大選聚焦邊境…拜登擬提高庇護審查標準 不符合就驅逐

蓋拉格邀卸任後到美國政治界試身手 蔡英文大笑說「OK」

相關新聞

美跨黨派議員訪台 蓋拉格：中共若侵台 一定失敗

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格昨率領跨黨派議員抵台，展開為期三天的訪問行程，同時，美國國防安...

新聞眼／蓋拉格抵台、批准軍售 美兩岸政策綿裡藏針

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格抵台訪問，相較於媒體高度矚目，美方操作低調，美國國務院宣布對台...

蓋拉格：美台關係堅若磐石

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格，率領跨黨派重量級議員抵台，他昨天上午拜會副總統賴清德時，...

被問藍白餐敘是否談召委選舉 柯文哲這樣說

藍白立法院黨團三長與民眾黨主席柯文哲今晚在立法院康園餐廳餐敘，過程氣氛融洽，由於席間小酌，柯文哲等人走出餐廳還有些微醺泛...

蕭美琴：未來盡我所能 全力協助總統持續深化台美關係

副總統、總統當選人賴清德今天在總統府接見美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格訪團，並邀請副總統...

美國會議員相繼訪台 學者：公開展現保護台灣承諾

美國聯邦眾議員蓋拉格等多名國會議員本週訪問台灣，BBC報導，美國議員訪台頻率增加，顯示華府和北京之間關係產生多大變化；學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。