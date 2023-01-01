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【專家之眼】兵役延長背後的恐怖真相

聯合報／ 湯紹成／政治大學兼任教授
日前澎湖「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」第二連在蔡英文總統視導時演練射擊戰技。本報資料照
日前澎湖「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」第二連在蔡英文總統視導時演練射擊戰技。本報資料照

近日政府正式宣布，將於2024年開始，把四個月的義務役延長為一年，引起廣泛關注，美方也立即表示支持。但仔細觀察，其真相與原委令人戰慄，而這還必須從美中博弈的格局來切入。

首先，一般所謂的「休昔抵德陷阱」，就是指第一強權感到第二強權的日益威脅，因而必須加以壓制，否則霸權地位難保。其實，川普在任時曾明言，若美國不及時出手對付中國，那日後美國人都要講華語，這就形象地描繪出美方的憂懼。

因而，從貿易戰、科技戰直至當前的晶片戰，再加上拉幫結派，都明確針對中國。但綜觀這些策略，美方也都要付出甚多的資源，相形之下，只有台灣牌的代價最低且效果最好，美國議員們只要舉舉手，就足以震撼北京

再者，目前大陸統一台灣的政策不會改變。若是和統，美方如何介入？就算是武統，若迅雷不及掩耳，且未造成台灣大量傷亡，那美方也都可能反應不及，生米已煮成熟飯，不但所有支持台灣的政策付諸東流，又如何達到壓制中國的效果？

同樣的，如綠營所稱，若美方將台灣換裝成刺蝟，北京就不會攻台，兩岸形成恐怖平衡，這難道符合美方壓制中國的利益？反之，若在武統的過程中造成台人的大量傷亡，自然提供美方最佳介入的藉口，最終將可達到制裁中國的目的，這不才是美方的初衷？

由此可知，美方經由國防授權法，一方面可以貸款軍售來限制台軍的戰術與戰略，並計畫將區域拒止改為誘敵巷戰，還要派人進入台灣的各機關來監軍，這不明顯表達了美方對於台灣抗敵意識不足的憂慮，因而「你不行我就來」。蔡英文曾言兵役延長與美方無關，這是睜眼瞎話，或可謂這根本是美方主控，而這只是起步而已。

綜上所述，台人要當炮灰，才符合美方壓制中國的最終目的。而國民黨附和兵役延長的政策，自然有其大到無法反美的苦衷。這就類似支持18歲投票案，未來在投票時，民眾應會做出最佳的抉擇。

美國 北京 投票 兵役

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