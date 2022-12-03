【專家之眼】九合一選舉與2024大選關聯性

九合一地方公職人員選舉大體順利落幕，除屏東選務過程具有爭議，嘉義市長因有參選者亡故，依法延後至12月18日投票，再加上台北市蔣萬安與南投縣許淑華兩位立委當選地方首長，必須透過補選產生遞補人選，在剩餘任期執行立委職權外，不會再有其他可能上演重頭戲碼。

本次地方公職人員選舉結果出爐後，對於2024年中央公職人員選舉將會產生何種效應？將是國內政壇與國際社會關注焦點。筆者在日前評論當前強權環伺下之台灣選舉時，曾經列舉過多位長期關注台灣政治情勢發展變化之外籍學者專家與政府退職官員，在本次地方選舉開票後，紛紛主動認定九合一選舉與未來2024年大選缺乏因果關聯性；此種有意切割這兩項選舉之論述，究竟是內心期待渴望之感性投射，抑或是冷靜理性分析推論，確實存在繼續探索空間。

儘管許多政論人士都認為，目前距離2024年大選投票日期只剩下十餘個月，政治情勢變化應當可以順利掌握，預期其發展趨向應當亦不太難。同時多半媒體評論都認為綠營執政高層所使用「抗中保台」老招，已經無法獲得台灣選民認同，再加上將公民權調降到18歲之公民投票案，不但是未能通過，反對票數量更是驚人，其實就已經顯現出主流輿情對於綠營透過各種手法操弄選舉，都顯現出負面反彈，此種情緒未來亦有可能繼續延燒到2024年大選。

但若是回顧2018年地方選舉結束後，直到2020年中央公職人員大選前，台灣藍綠不同政治派系陣營內部風潮起伏翻騰過程，輿論風潮則是受到香港社會動盪情勢衝擊，最後讓2018年地方選舉勝選效應與藍營原先打算趁勝追擊氣勢完全崩解，在2020年大選慘遭嚴重挫敗之歷史經驗，更讓各方對於目前九合一選舉戰果與2024年大選相互間是否存在關聯性，紛紛抱持保守態度，不敢遽下斷語！

若要判斷九合一選戰結果是否會影響到2024年大選，與其將目光焦點與心緒思維糾結在當前戰果，毋寧認真思索到底是有何種因素會決定未來選戰發展趨向，如此還比較有可能理性地看出兩者間是否真是存在關聯性。

首先必須要思考，藍綠白三方政治勢力，能否在選後迅速調整隊伍，開始認真準備面對2024年大選。表面上由於綠營選戰失利，蔡英文辭去黨主席，黨政高層大規模改組勢在必行；同樣台灣民眾黨由於柯文哲市長任期屆滿，必須回歸到台灣大學醫學院任職，其政治資源與動能亦會受到減損，前景態勢亦會顯現負數。

但藍營在勝選後，由於普遍記取2018年勝選後得意忘形教訓，就算對於當前黨內高層透過各種權謀安排，勢必會在2024年出馬競選圖謀大位，確實存有異議並非完全能夠服氣；但到目前為止都還未曾公開攤牌，只是蓄勢待發，山雨欲來風滿樓，總還是要透過黨內權力較勁架構盤整過程，才能擺好架式設置陣勢落實選戰布局。總而言之，從此角度來說，2022選戰結果對於未來選戰人事安排到底是否有所影響，恐怕是很難勾勒出因果關係。

其次就要提到國際政治整個大格局對於台灣未來選戰還是會有影響，2018年時台灣不論任何政黨都完全未能預估到2019年香港暴亂情勢，居然會對台灣民意歸向產生如此嚴重影響。而目前北京與華盛頓對抗態勢，儘管雙方在表面上要擺出降溫管控姿態，但完全化解基本矛盾可能性，恐怕並不樂觀。

台灣是張國際強權絕對不願輕易放手之好牌，本次其他國家未曾透過媒體來像2019年運用王立強案般來操弄台灣社會輿情，並不代表以後不會重施故技讓舊案重演。畢竟地方選舉本來就沒有太多空間與議題可供利用，但馬上就要開始升溫之中央公職人員選舉，大打「抗中保台」牌就很有可能產生截然不同效應。所以從這個外力涉入干預角度來說，變數更是難以估計；但其未來發展確實是與2022年選戰結果風馬牛不相及，很難牽扯出任何聯結關係。

最後就要提到來自北京各項作為所產生之選戰效應；就最近數次台灣選舉來說，中國大陸已經逐漸開始保持緘默，並且亦不像以往會刻意表態或是暗示較偏好何方；換言之就是儘管有期待，但是嘴上不會說出來。至於運用解放軍海空機艦在台灣周邊海空域活動施壓，在本次台灣地方選舉過程中，看起來亦未曾調整其活動數量與涵蓋範圍。

所以運用北京對如何應對台灣選戰，透過其對外喊話發言與實際軍事活動樣態，做為催票固票手段，換言之就是將北京作為選票提款機之期待與算計，可能亦會在台灣社會有所變化。再加上兵役體制面臨調整，「票投民進黨、青年上戰場」口號逐漸發酵，北京對藍綠白陣營來說，究竟是必然之利，抑或是必然之弊，恐怕亦將充滿變數，北京所作所為究竟會變成何方票房毒藥，恐怕更是難以預料；不過此亦是與2022年選戰成績毫不相干，完全扯不上關係！

總而言之，面對2024年大選，不論從各黨派選戰編組應戰準備、國外強權操弄戰略環境變化以及北京對台策略、論述與態度調整，甚至再算上對岸軍事活動所構成壓力，其實都可提醒各政黨，2022選舉不論勝敗，都已經翻過那一頁歷史，2024大選必然是要重新開始書寫之另一頁歷史！