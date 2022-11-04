【專家之眼】解讀《新時代的中國北斗》白皮書

11月4日中國大陸國務院新聞辦公室對外發布，以《新時代的中國北斗》為題之政府白皮書；但為何挑在此時公布白皮書，確實是讓許多政治觀察家感到不解。

其實從2020年7月31日由中共總書記習近平親自高調主持北斗三號全球衛星導航系統正式開通以來，北斗衛星導航系統在整體發展與應用，不論是定位導航、測速與授時等不同服務面向，確實已在全球導航衛星商業運用市場大有斬獲。

但從事隔兩年後，中國大陸政府才對外正式公布此項白皮書，其實顯現出主管機構作風相對謹慎保守，因此才會以穩健務實態度，當充分確認北斗衛星在商業運用市場站穩腳步，未來賡續發展前途可期，才透過本份白皮書，向國際媒體提供完整政策說明資訊。

由於北斗衛星導航系統發展各階段，都面對各項國際體制困難挑戰，從尋找適當衛星佈放位置與軌道，到申請通信波段使用權，都是在已由美國與俄羅斯先行卡位前提下，找到可用空間與波段，並依據國際通信聯盟規範，及時達成要求；才在夾縫中求生存，逐步完成由24顆中圓地球軌道衛星、3顆地球靜止軌道衛星及3顆傾斜地球同步軌道衛星所組成之北斗衛星導航系統複雜部署架構。

為何本份白皮書刻意不提國際社會任何其他同質性系統，此因從北斗衛星系統研究發展與部署建設過程，到最後實際功能與精準程度來說，其實更要讓其他同類系統感到難堪。

儘管如此，北斗導航衛星系統主管機關深知若要維護該系統國際地位，就必須積極與國際標準規範接軌。因此在該份白皮書中，明確提到與國際民航領域標準、國際海事領域標準、國際搜救領域標準、國際移動通信領域標準以及國際數據交換標準相互合作，提高系統相容性，並同時開拓國際應用市場。

不過國際社會對於北斗導航衛星系統，除其在白皮書上所公布之民事用途外，更大興趣還是聚焦在本份白皮書隻字未提之軍事用途。基本上北斗系統在應用上區分成開放服務與授權服務兩個層次，兩者定位、測速與授時精確程度都有差異。

不過就側面資訊吾人得以理解，授權服務雖然依據不同等級區分為軍用與民用兩個等級，但同時另外在精確程度、廣域差分服務以及資訊收發通訊服務項目上，亦存在著差別待遇。不過整體說來，北斗衛星導航系統最重要軍事運用項目，皆是集中在用戶段，透過直接或是間接運用所能獲得之定位、導航與授時資訊，以便支持軍事作戰需求。

迄至目前為止，中國大陸並無任何公開報導，足以證實解放軍運用北斗衛星導航系統之具體例證；但解放軍所有必須運用到定位、導航與授時資訊之軍事科技與裝備系統，勢必將轉換採用北斗系統信號，以便增加其作戰保障安全性。同時共軍各軍事載台、武器導引組件、指管通情監偵系統內座標轉換參考定位、甚至與北斗衛星導航服務民用項目對等之軍事勤務體系與硬體裝備，亦將採取北斗系統所提供之三項服務資訊。

而近年來解放軍積極籌建足以獲致共同作戰圖像之指揮管制體系，以及各個不同作戰儎臺相互提供動態情報資料，以利強化戰場感知與掌控能力之資料鏈路系統，將是運用北斗衛星導航系統程度最高之作業體系。若與單純導引武器增加射擊控制精準度相較，強化傳送敵方目標動態情報，對指管通情體系與資料鏈路系統作業來說，複雜度將更為提升，此勢必將成為解放軍運用北斗衛星導航系統最須克服之核心挑戰要項。

另就軍工產業發展軍事戰力來說，運用北斗系統支持武器系統裝備研發遙測作業，以利進行測試驗證與調校，值得列入密切關注重點。另就解放軍所負責支援之中國大陸各項地理測量與繪圖作業來說，運用北斗系統配合軍民地圖、海圖與航空圖之測量繪製與校正，不論其係提供民事使用亦或是軍事用途，其亦將成為軍事體系相當重要運用環節。特別就電子軍圖與指管通情體系相互結合來說，更是北斗衛星導航系統在用戶段能大顯身手重要載體。

各國政府公布白皮書後，國際政治評論者與軍事觀察家永遠是對未曾在白皮書內容有所交代之資訊更感興趣，在《新時代的中國北斗》官樣文章背後，還有更多值得吾人去探索理解之真正玄機。