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改善骨盆前頃運動小妙招 揮別小腹凸！每日10分鐘就能高效矯正

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
圖片來源:canva

現代人工作型態常久坐，長期久坐或久站再加上姿勢不正確，易使體態產生骨盆前傾的問題。

骨盆前傾在現代人中非常常見，它不僅影響了身材比例，還可能導致腰痛和小腹凸出問題，今天瑜珈老師Tina透過一些簡單而有效的運動，教你改善骨盆前傾，重建身體的平衡。

Tina老師建議，首先先確認自己的骨盆正位，通常長時間坐著、缺乏運動、肌肉不平衡等因素都可能導致骨盆前傾。核心肌肉的強化可以幫助支撐脊柱和骨盆進行腹部訓練，影片中介紹了多組訓練方式，如平板支撐、腹部收縮，有助於增強核心肌肉群。瑜珈貓牛式，跪姿，手臂與肩同寬，膝蓋與臀部對齊，背部向上彎曲，頭部下垂，成貓式；接著讓腰部向下彎曲，臀部向上抬起，成瑜珈的牛式。在貓式和牛式之間交替呼吸和動作，每個動作保持約5秒鐘。

每天花上10分鐘進行這些運動，可以幫助改善骨盆前傾，矯正小腹凸出的問題。趕快點擊影片，跟著Tina老師一起訓練吧！想知道更多運動健康知識資訊嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！

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