醫生減重奮鬥史，從80公斤變成55公斤的超勵志過程大公開！

圓圓胖胖的外表讓你沒自信嗎？從小體重就沒有低於65公斤的Cofit初日診所的吳榛槿醫師，因工作壓力胖到80公斤、體脂飆破40%，相當於身體中有四成都是油，這樣嚇人數據促使她下定決心走上減肥之路。

剛開始她也試過各種方法，例如水果減肥法、單一食物減肥法等，每天對熱量錙銖必較，但不正確的飲食方式、太過極端的偏食，營養密度低的加工食品，讓她在反反覆覆的減肥過程中精神變差、月經紊亂，生理心理都變得很差。

她不藏私地與大家分享瘦下來的祕訣，讓她花一年多時間就成功消滅了25公斤的脂肪，卻沒有掉一分肌肉，而且體重還持續下降中。而她的心境也發生了變化，開始與食物和解之後，月經變順了，心情也變愉悅。

影片最後她鼓勵大家，不要受到外在混亂的資訊影響到自己對減肥有不切實際的期待和要求，使用正確的方法讓自己變健康才是最重要的。

原始影片

宋晏仁醫師x Cofit初日 YT

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