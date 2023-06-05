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給我女神大長腿! 每天花7分鐘 瘦下你難纏的小腿肚

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
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想要擁有纖細修長的小腿嗎？每天只需7分鐘，跟蘿蔔腿說掰掰！影片中分享了各種瘦小腿肚的訓練方式，趕快跟著Zoey老師一起鍛鍊吧!

Zoey老師也建議大家，跑步時記得不要腳尖先落地，整隻腳一起落地較為適當。每次進行小腿訓練時，運動前後記得都要作足拉伸。平時避免踮腳尖，如爬樓梯時，避免腳尖踮地，整隻腳踏在地面上較為合適，避免使用重量去運動小腿。

最後持之以恆執行這些練習，加上均衡的飲食和適量的有氧運動，會發現蘿蔔腿正在逐漸消失，小腿變得更加修長迷人！

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