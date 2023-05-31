挑戰3個月瘦下8公斤 ！體脂30美少女減重計畫 不藏私撇步大公開

想擁有健康的身材和減少多餘的脂肪嗎？是時候開始體脂減重計畫了！趕快跟著YT莫娜一起執行減酯計畫，重獲健康和自信的體態。

影片前半段隨即就被友人爆料，想擁有好的體態但還是一直吃烤玉米、蛋糕等高熱量食物，就此提醒了大家想擁有健康體態，勢必須要拋棄一些罪惡食物的慾望。制定一個合理的飲食計劃，減少高熱量和高脂肪的食物，增加蔬菜、水果和蛋白質的攝入，避免暴飲暴食和無規律的進食。並搭配每週至少進行3-4次有氧運動，每次持續30-45分鐘。同時，結合力量訓練來增加肌肉質量，提升新陳代謝率。莫娜也在影片中表示，當運動很辛苦時，就想想那些好吃的食物，需要運動多久才能代謝掉，或許就不會有慾望想吃了。

最後定期追蹤和評估，每週記錄體重和體脂肪百分比的變化，並根據需要調整計畫，祝大家都能擁有健康自信的體態。

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