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晚上睡覺該穿內衣？專家親曝「這時間點穿」有害胸部
晚上睡覺到底要不要穿內衣呢?影片中對此議題進行了街訪與探討，現在就跟著YT左左美麗診間的主持人們一探究竟吧!
經過了一整天的街訪調查，YT左左美麗診間的主持人發現，6成的女性覺得，睡覺時不應該穿內衣，4成的女性覺得，應該要穿著內衣睡覺比較有安全感，但實際上還是有8成的女性睡覺時沒有穿內衣，少部分2成女性認為穿著比較有包覆安全感，胸型也比較不會跑掉。
所以到底該不該穿呢，左左老師馬上為您解惑! 影片中提到，中醫師建議，對於胸部大的女性朋友來說睡覺時穿內衣，可能是有幫助的，但對於整體的身體循環以及胸部循環來說，是不太好的，因此不建議穿著內衣睡覺。再來是西醫的說法，對於胸部大的女性(D罩杯以上)，如果睡覺時要穿內衣的話，建議穿著醫療等級的塑胸衣，才會對胸型有所幫助。想維持好胸型，左左老師也傳授了幾個秘訣，按摩+運動，維持正確良好姿勢，穿著舒適以及正確的內衣。
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