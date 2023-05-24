體脂飆破30%從小被譏笑霸凌 她練成超美健身模特兒開YT頻道爆紅

對希亞Theia來說，她從來沒有想過，從小被恥笑太胖的她，有一天竟然可以成為健身模特兒，甚至因為開設Youtube頻道爆紅。

全新女性網站「女子漾」鼓勵你「愛自己的每個樣子」，希亞接受女子漾專訪，分享一切的改變，都從「相信自己願意改變，一定可以改變」開始。

連老師都取笑的身材

希亞表示，從小身材一直都圓滾滾，常常因為身材關係被霸凌，連老師都會取笑她。希亞愛跳舞，老師和同學讚美之餘，總不忘說「你跳很好耶，但可惜就是太胖了，如果你再瘦一點就好了。」心理創傷一直無法抹滅。

國中時期她再度因為身材被同儕取笑，被恥笑臉蛋很小怎麼會配上肉肉身材？希亞承受心理極大壓力，她極度在意別人看法，對自己很沒有自信，覺得不管做其他事做得再好都無法讓別人喜歡自己，很羨慕那些仙女體質的人。

國中升高中時，她決心改變自己，透過每天吃很少，只吃水煮青菜、豆腐度日、每天去跑步40分鐘，短短一個暑假就瘦下10公斤。高中後，因為外表改變人生完全不一樣，「大家突然對我態度變和善了，以前不看我一眼的人會來主動找我聊天。」

圖片由希亞Theia授權「女子漾」刊登

開始健身改變人生

希亞就讀大學時參加熱舞社，依然持續運動，但練舞後體力耗盡又大量進食，體型反而成了體脂肪高達30%多的泡芙人，直到遇到愛健身的前男友，在他帶領下，兩個人一起健身鍛鍊、一起健康變瘦，還合作開設了Youtube健身頻道，分享鍛鍊過程，吸引上萬粉絲追蹤訂閱。

希亞認為，健身運動跟過去的減肥方式不一樣的地方，是不容易復胖，她也給自己設下新的里程碑，去年和前年都參加健美比賽，穿上比基尼自信展現自我，成了健身模特兒。

然而，前不久她和論及婚嫁的男友分手，原本總是一起生活、一起工作拍片，過去總是另一半帶著自己練健身，分手後她常常懷疑自己，「沒有他，我是不是就沒辦法做到這些事？我常常懷疑自己是不是很爛？會練不好？」

因為感情的動盪，原本的Youtube頻道經營必須改變方向，由兩人組合成為自己一人，風格也由健身成為生活分享，希亞面臨未知的經濟跟生活壓力，失落感讓她開始發胖，但也因為壓力的關係，迫使自己不得不努力，「生命自有出路，只要不放棄一定能找到出口。」

希亞一周五次健身，每次鍛練一個多小時，加上每天有氧一小時，「過去我以為自己討厭運動，只喜歡跳舞。當你一直持續做一件事，沒有做就會覺得很奇怪，才發現自己喜歡健身，在變動中可以維持原本的規律，生活也逐步走回常軌。」

不再逃避自己不喜歡自己的地方

希亞表示，雖然不知道要花多久，才能夠找到新的人生方向，但她依然努力想辦法，變回原本的樣子，「雖然我暫時回不去舊照的身材狀態，但給我時間，我會回去的請等我」就算未來只有自己一個人，她還是想參加健美比賽。

健美比賽對她來說，是一個檢視自己不足的過程，讓自己一個明確的目標去努力，當然也永遠是自己與自己的比賽，希亞很很期待下場比賽的她，會長怎麼樣；這陣子腦中也閃出很多關於頻道的新企劃、新想法，希望之後能夠一步一步拍出來。

希亞表示，從前的她對自己非常不自信，也很討厭自己，後來發現，原因是因為一直去逃避自己討厭自己的地方。透過女子漾，希亞想鼓勵更多人，要真正「愛自己的每個樣子」，可以這樣做：

自己想要的自己爭取，不管是身材、生活、任何事，你真的想要，就不會找一堆藉口不去做，只要你願意改變一定可以改變。自律的做好每一件事，你就會得到你該有的成果。

當你正視那些不喜歡自己的點的時候，並且去改變，你會發現那樣努力的自己散發出閃亮的光芒。

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