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兩個月內瘦下7公斤！運動其實不是最重要的 簡單「一招」絕不復胖

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
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如何在兩個月內瘦下7公斤？大多數人可能認為就是要進行大量運動，RiRi老師在影片中提到，運動並非最重要的因素。在減重過程中，搭配飲食習慣、運動、按摩和心態的改變才是關鍵。

首先，飲食習慣是減重的基礎。RiRi老師建議，一開始要控制熱量攝取雖然很難，但可以先從找自己喜歡吃的健康食物開始，如地瓜取代澱粉食物，增加蔬菜、水果和高纖食物的攝入。此外，許多正在減肥的女性應該都會有的困擾，要怎麼減肥才不會瘦到胸部?RiRi老師提到，可以食用健康的油酯，如堅果、酪梨、椰子油等，健康的油酯對胸部重要之外，肌膚也能保持彈性。

其次，適度的運動是瘦身的關鍵之一。選擇有氧運動，如快走、慢跑、游泳等，每周進行3-4次，每次30分鐘以上。有助於加速代謝、燃燒脂肪並塑造身材。另外，可以進行重量訓練或者做一些增強力量的運動，以促進肌肉的發展和身體的塑形。此外，按摩也可以幫助減重。通過按摩可以刺激血液循環，促進新陳代謝，加速脂肪的代謝和消散。可以使用按摩工具或者尋求專業按摩師的幫助，按摩腰部、腹部和大腿等容易積聚脂肪的部位。

最後RiRi老師也提醒大家，心態的改變也是成功減重的關鍵。為了自己喜歡的體態而努力，不追求快速的結果，注重持久的健康變化，建立一個健康的生活方式，讓減重成為一個長期的目標。

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