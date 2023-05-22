你有小腿水腫的困擾嗎? 10分鐘告訴你消水腫妙招!

許多人在長時間站立或久坐後常常會遇到小腿腫脹的問題，這不僅給我們帶來不適感，還可能影響日常活動。今天就來介紹，只需花10分鐘，就可以有效消除小腿水腫，趕快跟著左左老師，一起學習藉由按摩幫助小腿變細&消水腫的幾個妙招吧!

影片中分享了一些簡單有效的方法，讓您快速恢復細腿。

步驟一，由下而上，從腳趾到膝蓋，小腿末梢處使用精油均勻塗抹並輕柔按摩。 步驟二，腳趾末梢處開始按摩，讓血液回流到心臟，小拇指到大拇指，搓揉的方式一趾約10次。 步驟三，手握拳，以指關節由外而內梳腳背10次。 步驟四，手握拳，以指關節由下而上梳腳踝20次。 步驟五，捏阿基里斯腱20次。 步驟六，大面積抓捏小腿肚20次。 步驟七，以大拇指按壓膝蓋後方膝窩，可改善腰痠。 步驟八，由下而上輕拍結尾。以上動作建議在睡前或洗完澡後進行。

最後左左老師也提醒大家，飲食方面需注意，可飲用黑豆水、黑咖啡水，但傍晚五點後盡量不要飲用湯品，避免過量攝取鹽分和糖分，因可能會增加體內的水分滯留。以上分享的幾個小妙招，你學會了嗎~