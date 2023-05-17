減脂一定要做有氧嗎？減重迷思一次破解!

減脂一定要做有氧嗎？大家想到的有氧運動，不外乎是跑步、登階、跑步機、璗壺等，但忙了大半天卻不見效果，這也表示想減脂不僅靠運動，飲食控制也相當重要。健身教練Liria教你如何正確、健康、有效的減脂，趕快點開影片看看教練怎麼說吧！

說到減脂期的飲食控制，大多人會採取168斷食、生銅飲食等，而有些比較極端的人，可能就會採取節食方式，但當熱量壓到很低的時候會出現身體負面影響，像是荷爾蒙改變、影響運動表現，甚至導致身體原本機能受創，所以找尋適合自己的飲食方式相對重要。健身教練Liria表示「當你這個飲食方式可以持續很久、融入日常，才能夠達到所謂的熱量平衡」也能夠長久的享瘦。

Liria教練也提到，若是想讓減脂效果更明顯也可以加上重訓，可是面對健身房百百種器材該如何選擇呢？他提供幾個器材的選擇及訓練方式，如：深蹲、羅馬尼亞硬舉、臥推、有氧，登階、跑步機、燙壺等選擇，若是跑膩了跑步機，也可以參考其他運動方式唷！

最後他提醒大家，有氧運動是減脂過程中的重要工具，但無法單獨實現理想減脂效果。合理控制飲食、結合其他運動形式、個人化計劃和整體生活方式的注意是實現減脂目標的關鍵。通過綜合的健身計劃和正確方法，可以更有效地減脂，塑造健康、理想的體態。