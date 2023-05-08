養成吃不胖的身體、正向面對情緒勒索 科技才女Kelly：能完整自己的力量就在自己身上

在別人眼中， kelly是美貌和智慧兼具的人生勝利組，總是舞台上聚光燈緊緊跟所的耀眼發光體。但私底下，她也曾面對外表焦慮、溫柔對人卻遭到情緒勒索的低潮，在經歷自我否定後，透過努力探索才發現：能完整自己的力量就在自己身上。

全新女性網站「女子漾」鼓勵女孩「愛自己的每個樣子」，Kelly和女子漾分享，如何在挫折中，找回愛自己的樣子。

勇敢面對不熟悉

27歲的Kelly，是政大新聞和經濟雙主修畢業，大學時曾到上海交換學生一年，因為生活不健康總是很晚入睡、加上吃宵夜、飲食重油重鹹，體態逐漸變化卻不自知。

「運動是為了吃更多！」返台後驚覺體脂肪高達30%、肌肉量卻少得可憐，Kelly為了養成吃不胖的身體，決定開始好好運動練肌肉。除了傳統健身房，她也透過拳擊舒壓，更接觸很多戶外運動，包括溯溪、自由潛水、爬百岳等。

「從小我就很喜歡嘗試很多事情，我不是很有才華也不是很厲害，可是我很願意去做，把不擅長變擅長。」大學系上表演跳舞，對Kelly來說這是全然陌生的領域，但她還是去做了，之後她也獲得更多有機會上台表演、報告。

因為愛拍照，所以會想在戶外拍照有更好的體態，Kelly會更認真維持身材，養成好的體態，面對鏡頭和工作舞台也會更勇敢、對自己更有自信。

Kelly的正向積極個性，來自於爸媽的養成教育，「遇到挫折和挑戰的時候，我爸媽總是鼓勵我勇敢面對，不要怕丟臉，就去做就對了！」

自我認同遭嚴重否定 陷入情緒低潮

然而，正是因為做什麼事情，都總是百分百的樂觀積極，相信沒有什麼難關無法解決面對，當Kelly的溫暖付出受到誤會曲解時，也讓自我認同受到嚴重否定，陷入情緒低潮。

因為擔心鋒芒太露會刺傷別人，Kelly總是會很注意自己的言詞，提醒自己要同理別人一些，更希望自己可以保持善良、溫柔，陪伴周遭受傷的朋友走過心情幽谷，卻反而因為付出太多，讓對方覺得理所當然，反而被情緒勒索「我覺得你做得不夠多」「你應該要幫我做更多」「你太快樂了，才不懂我的痛苦。」

面對人生當中多次被重要的人否定，Kelly的自信逐漸流失，陷入嚴重的情緒低潮。她開始懷疑自己，不斷自責反省自己有沒有做錯？對方說的是不是都是真的？我真的不夠體貼溫柔嗎？

有長達半年的時間，總是帶著陽光笑容的Kelly做什麼事都感受不到開心，跟朋友吃飯、被長官稱讚都毫無喜悅。「我還是認真生活，但就是再也沒有熱情、沒有食慾、沒有快樂。」

後來，她嘗試與心理諮商師討論，認真面對自己的內心弱點和真實的想法，才逐漸釋懷「負面情緒是會傳染的，如果今天沒辦法拉這個人前進，其實不需強求留在原地當聖人救對方，在救別人前先懂得自救！」終於逐步建構更完整的自己。

Kelly和女子漾分享，如何在挫折中，找回愛自己的樣子。圖片由Kelly授權女子漾刊登

讓人生前進 Keep strong and beautiful

「Keep strong and beautiful」是Kelly的左右銘，如今的她，熱愛運動、珍惜每個被看見的機會，也相信善良和溫柔。

她表示，遇到問題要慢慢來，讓自己先消化情緒、思考自己的為什麼會有這樣的反應，沉澱好了後，一定、一定要開始解決問題，人生才會前進。

Kelly認為，「愛自己的每個樣子」，就是擁有面對解決問題的能力，透過女子漾，她也希望鼓勵你：

很多人會選擇讓時間沖淡傷口？但其實這是一種逃避！人生不面對問題，未來還是會遇到，時間只是讓情緒比較不痛而已，但問題還是要解決。

這件事情無法依賴任何一個人做到，朋友給的是支持鼓勵，醫生、諮商師帶來引導，但最終能幫自己療傷的只有自己，能完整自己的力量就在自己身上。

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