太誇張！丈母娘比女兒還要正！她花9個月逆齡回歸 20 年，變成少女樣

減重要成功，就要融入生活中

很年輕時我已為人婦，整天為柴米油鹽醬醋茶奔忙打轉，懷孕生子後，體重就一路爬升到 54 公斤，回不去小蠻腰，只能為生活而生活。

之後歷經了婚姻背叛、感情生變，不是不想瘦，而是試了很多減重產品，例如:中西減重法、埋線、直銷產品……等等都成效不彰，最終只是徒勞無功、勞民傷財而已。

後來的減重際遇，感恩在朋友要我別氣餒的鼓勵下，立志減重找回自信，看到她們使用防彈咖啡的成果，我想做最後一搏，也開始喝防彈咖啡，喝了幾盒後，三不五時像跟屁蟲般追著她們腳步也騎腳踏車，最終依然成效有限，只降了 2 公斤。

那之後不久，因為女婿家要來提親，心想穿禮服也要有好身材，沒有麻豆的高度，至少要有麻豆的曲線，彼時決心要成為最美麗的丈母娘。痛定思痛，從那天開始，我更全面性的朝減重努力：防彈、無油餐低醣飲食、運動、買各類書籍來研究……，終於也找到一個真正可行的方法。

減重一定要挨餓？還是只有水煮菜？

減重既可以滿足口腹之慾又可減重這才是王道。

《想瘦、享瘦、享受，洪一姐體管師的享瘦指南：瘦身不用餓肚子，低卡、無油餐搭配塑身行動方案，幸福美麗伴妳一生。》2022年1月出版，作者：洪姍漵，出版：布克文化

一姐後來發現，只要懂得自律，就算吃外食也還是可以瘦，例如一姐本身因為工作關係，一週也難免有兩三天要應酬，偶爾也要陪情人吃宵夜、大餐、下午茶、甜點……等等。我依然可以隨心所欲的吃，最後還是可以回歸理想體重，並且發現這一點也不難。

基本上就是落實「好食→美食→斷食」這樣的循環方式，每週檢視一次，就算肥胖體質也可變成易瘦的體質，在本書也會具體跟讀者分享該如何規律的執行。

一姐把減重融入生活中，讓痛苦的減重餐變成美味可口家常菜，食物不只色香味俱全，又符合減重減脂肪的飲食概念，讓家中每個成員都能一起吃，實在很棒!

當然，減重是需要長時間規劃與執行，不能總想著短時間內就想獲得成功。當妳認真努力想做好一件事情，持續有恆，不疾不徐，像這樣一點一滴呈現妳自己時，就會感受到成長，最終獲致成功，也會是自然而然的事情。

一姐也要特別強調的：減重不只要變瘦，而且還要瘦得健康、瘦得好看，我們要減的是脂肪、不減肌肉，甚至要能增加肌肉。

減重要成功，就要融入生活中。圖片來源：Canva

一姐堅持要吃得好、吃得飽，也可以一邊喝下午茶，一邊一樣維持瘦的體態。作家小野曾在書中提到：妳有多自律、就有多自由。一姐的減重計畫，不僅降低體重，還可以降低體脂肪。而在體脂率已在比標準偏低的情況之下，我還可以再下降低 BMI 正常值，這是件很不容易的事，但我辦到了：減重不用挨餓、一點也不痛苦，可以吃得飽飽，只要調整一點的生活習慣，就能享瘦。

我成功了，9 個月內從 54 公斤減重到 45 公斤，回顧以前照片，對比現在的好身材，判若兩人！當有人跟我稱讚說：妳怎麼像人生回歸20年，又變成少女樣，變瘦了變漂亮了，聽起來心裡暗爽！我能做得到相信妳也可以。

美國總統林肯有句話說：「一個人過了 40 歲，就應該為自己的外貌負責。」

以減重來說，從外在來看，無庸置疑會讓自己少了贅肉、身型變小、臉蛋變尖，整個人變漂亮了！

當妳擁有小蠻腰時，再也不需要「將就」穿衣服，而是讓衣服襯托妳的好身材。我從來都不差，但永遠要讓自己更好，當妳變得更美了，就再難接受自己變醜的樣子。讓變美成為一種習慣的人，才最有可能突圍而出。心想事成，美成自己喜歡的樣子。享瘦使我自信飛翔，我真的很喜歡「變瘦」這件事。

我想，減重這件事跟很多人生成功道理一樣，想要有一個好的結果，應該更關注進行這件事的過程中，妳是否全心投入？是否體會到快樂？如果妳有一個好的過程，熱情 enjoy 在其中，自然會到達一個好的結果。

本文摘自：《想瘦、享瘦、享受，洪一姐體管師的享瘦指南：瘦身不用餓肚子，低卡、無油餐搭配塑身行動方案，幸福美麗伴妳一生。》2022年1月出版，作者：洪姍漵，出版：布克文化