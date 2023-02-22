有片｜不調麵糊吃得到原味，超簡單韓國街頭美食大白菜煎餅

泡菜煎餅吃膩了嗎？來試試另一道韓國街頭美食大白菜煎餅吧！這道韓國傳統小吃在韓劇節目中的出現率並不比辣炒年糕或紫菜包飯低。住在台北的韓國主婦金太太要教大家來做一款不用調麵糊的白菜煎餅，趕快點開影片來看看！

金太太說買回來的一整顆大白菜，從外葉到內葉都可以吃，是非常有用的蔬菜。她教大家外葉可切成長條，煮熟後用冷水沖洗，可以用來煮韓式大醬湯或馬鈴薯豬骨湯。最裡面的白菜味道則非常香甜，直接蘸著包飯醬吃，是她先生的愛菜。

中間的部分除了當泡菜、火鍋料理，輕輕醃製一下變軟後很適合菜包肉喔！而最簡單的就是大白菜煎餅了，將彎曲的梗部分劃幾刀，輕輕裹上煎餅粉及蛋汁再下鍋兩面煎熟即可。

看著金太太做菜是一種視覺上的滿足，尤其不用調麵糊、方便又快速，吃得到原味，熱量又少，是很理想的減脂料理。想學更多美味易做的健康料理嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。吃原味熱量少一點！

原始影片

金太太 Jintaitai YT

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