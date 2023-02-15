被玉山壯闊美呆！馬來西亞女孩挑戰六年爬完台灣百岳 讓世界認識台灣

「如果不是玉山，我現在已經回馬來西亞上班了！」馬來西亞女孩沙沙笑說。她在台灣沒有家，卻歸屬於山林，兩年半就完登50座百岳，疫情期間，更透過社群平台讓世界認識台灣山岳之美，是台灣百岳最佳代言人！

沙沙接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何留在台灣、成為「在台灣爬山的馬來西亞女子」歷程。

退掉返國機票

沙沙來自馬來西亞柔佛州，中學時加入女童軍團，發掘了自己熱愛野外的基因，但童軍團多是定點露營，五年的訓練中奠定了野外求生的基礎，但對於運動體能開發，一直都沒有太多涉略。

19歲時，沙沙來到台灣就讀台灣大學，在學期間曾騎單車環島、騎單車上合歡山武嶺。

2020年大學畢業後，原本一直都計畫直接回馬來西亞工作，也順利找到返國後的工作，在處理返鄉手續時，想著馬上要離開台灣了，應該爬個玉山做紀念，沒想到這一爬，卻讓人生計劃大轉彎。

沙沙笑說，過去曾挑戰過合歡山東峰，但玉山主峰是她爬過第一座有過夜的百岳，更是首度用雙腳走到車子開不到的山上。站在台灣最高處，她頓時被玉山美景迷倒，當下決定退掉返國機票，決定留在臺灣生活。

「我是一個打從母胎就沒運動習慣的人，是隊友拉著我連滾帶爬才上到玉山的（也很幸運沒體力不支出事），我下山途中就下定決心要培養運動習慣，去爬更多的台灣百岳！」

為爬百岳開始練身體

原本沒有規律運動習慣的沙沙，為了爬山開始練身體，她以跑步和重量訓練為主，偶爾也會騎騎單車。從半走半跑的2公里、3公里，到最後連續跑5公里都沒問題。

一個月半後，她爬上了台灣第二高峰——雪山主峰，因為心肺功能已經練起來了，爬得十分有餘裕，那也是她第一次感受到，身體原來也可以有這麼神奇的變化。

後來，她在當年12月爬上了南湖大山（算是一般百岳行程中，長天數縱走以下最有挑戰的行程），去到了夢想中的南湖圈谷。

2021年，沙沙單攻白姑大山（算是百岳一般單攻行程中，難度僅次於雪山北峰，第二有挑戰的單攻行程）、完登南湖群峰。

2022年，她背上23公斤的重裝，走了中央山脈南二段、奇萊連峰和聖稜線I型縱走。

「從前沒在運動的我，從來都沒想像過自己有辦法用雙腳走到這些秘境，探索了深入在台灣心臟地帶、公路無法抵達的美麗風景。」在合歡山上看到日出的那刻，終於明白自己為何會來到臺灣。

帶世界認識台灣

會開始經營「沙沙在山上」社群平台，一切都是意外。外國人在台灣上班，必須經過繁雜的申請手續，從2020年決定留在台灣，到沙沙正式開始上班，已經是2021年5月了，結果剛開始上班2週就遇到三級警戒，被放了無限期的無薪假。

「那時真的很迷惘，帳戶只剩下3000塊，國家公園封山沒法爬山，我成天都待在沒有對外窗的出租房內，不知道我拚了全力留在台灣，到底是為了什麼？」

某天沙沙靈機一動，拿出之前爬山拍的照片，開始經營IG帳號《沙沙在山上》，用高山照片和中英文案介紹臺灣，意外得到很大的迴響。山友們在三級期間都沒法爬山，很多「線上山友」在這邊互相給予溫暖和鼓勵。

後來，甚至吸引了各個領域的讀者，也有許多來自世界各國的朋友，都被台灣山岳的美麗風景所驚艷。短短一年半內，就累積超過10000名國內外粉絲，在世界停擺之時，讓各國網友待在家也能發現臺灣之美。

當讀者越累積越多之時，這個平台也讓很多沙沙以前就很欣賞的山岳創作者認識了她，因此從中獲得很多人脈和資源。

從單純的爬山，到開始參與山岳相關活動，討論相關議題，沙沙的人生可以說是被這個平台改變了，也從過程中有了很多新體驗。更從一開始只想留在台灣工作一年，漸漸延長成兩年、三年…

大膽嘗試帶回更多精彩故事

從2020年連滾帶爬登上玉山主峰，到2021年單攻白姑大山、完登南湖群峰。2022年背上23公斤重裝，挑戰縱走中央山脈南二段、奇萊連峰和聖稜線I型路線。

沙沙熱愛海拔3000公尺以上的世界，最長百岳生存天數13天、2年半完登50座台灣百岳，計畫要花六年完成台灣百岳目標。

「謝謝你讓我知道，原來臺灣也有這樣的地方。」各國粉絲的回饋，總能給沙沙力量前往下一趟冒險，去記錄更多尚未涉足的地方，帶回更精彩的故事。

如果當年不是大膽留下來，也許，現在的人生會很不一樣。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人；

在迷惘的時候，若有「大膽的想法」，只要不害人害己，都不妨嘗試實踐看看，可能就會有意外的收穫喔！

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