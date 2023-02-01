有片｜好看好吃、營養健康的便當菜，韓國大姐教你做烤肉紫菜包飯
過年期間家人好友相聚難免大吃大喝，但爽爽過完十天年假後生活恢復正常，體重也該校正回歸了！吃什麼好呢？今天「韓國大姐」要跟大家來分享韓劇裡出現率高的烤肉紫菜包飯的作法，清爽好吃、簡單易做，趕快點開影片來學學！
材料準備牛肉片、雞蛋絲、紅蘿蔔絲、醃黃蘿蔔絲、生菜數片，首先抓醃牛肉片，接著煎蛋皮、切絲，然後炒軟紅蘿蔔絲及炒熟牛肉片備用。
在做紫菜包飯的過程中，調味米飯是非常關鍵的步驟，韓式做法是在熱米飯中加入少許鹽、芝麻油和芝麻拌勻，讓米飯入味有淡淡的鹹味即可。
所有材料齊全了就可以開始來包飯捲囉！烤肉紫菜包飯兼具營養及美味，作法也不難，不論出遊野餐或上班便當都非常適合。想學更多美味易做的健康料理嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。年後減脂期開始啟動！
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