有片｜彎腰駝背好難看？物理治療師教你做個體態正直的人！
從小就被念老駝背？駝背可以矯正嗎？現代人駝背比率偏高，許多人甚至從小就有駝背現象。駝背除了帶來體態上不美觀外，還容易造成背部緊繃痠痛、發炎或手麻等症狀。物理治療師「三個字SunGuts」將根據臨床經驗為大家分析駝背的成因、如何改善、預防以及強化背肌的方法，趕快點開影片來看看！
首先是造成駝背的兩種常見姿勢，一是手肘撐桌，一是半後躺，前者肩胛骨外翻容易形成圓肩駝背，後者長時間背部彎曲使肌肉受傷沾黏。輕症者改善之法可使用按摩球來放鬆肌肉，前者著重在旋轉肌群和菱形肌，後者則在下背兩側的豎脊肌，找到痠痛處，每次按摩30下。
有些人利用整脊來矯正駝背問題，卻發現無法維持長久。物理治療師「三個字SunGuts」認為此時應該先尋求徹底解決肌肉沾黏的問題。然後再訓練強化背肌，等背部肌肉張力訓練回來之後，就較不容易復發。
他最後強調一般若不是到背痛手麻程度的人，平時多做些背肌訓練如夾背運動或利用划船機訓練，都能獲得改善駝背的效果。想了解更多關於身體健康的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。保持正直體態背肌運動做起來！
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