快訊

傻眼！50多名旅客還在停機坪 廉航航班直接丟包起飛

林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：黨聯合公司攻我？歡迎來戰

胖了30年飆到90公斤 她花半年每天IG運動打卡，從2XL瘦成螞蟻腰！

聯合新聞網／ 張念慈
文玉花半年時間每天運動打卡，成功瘦下23公斤，找回纖細的螞蟻腰！圖片由文玉授權「有肌勵」刊登
文玉花半年時間每天運動打卡，成功瘦下23公斤，找回纖細的螞蟻腰！圖片由文玉授權「有肌勵」刊登

文玉來說，「死胖子、象腿妹」是從小緊緊跟隨的綽號，她越是努力想撕去這些標籤，身體依然不爭氣的直飆到體重近90公斤。30歲這一年，她決定要重新活過，花半年時間每天運動打卡，成功瘦下23公斤，找回纖細的螞蟻腰！

文玉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，大方分享運動和飲食如何雙管齊下，活出嶄新人生的歷程。

用吃來解決不快樂

文玉表示，她在單親家庭長大，母親忙著工作養家，雖然母親給她滿滿的愛，但她依然會感覺孤單。

尤其回到家時母親大多還在上班，她只能自己想辦法找東西吃，年紀小的孩子不知道怎麼挑選健康食物，最後都靠高熱量、高糖、高油脂的食物來果腹，以及填補內心的空虛和不快樂。

她的體重一路飆漲，在學生時期更總是成為霸凌的對象，曾經胖到 90 公斤的她，走在哪裡都被笑「胖子、象腿、胖妹」，甚至取代了她的真實名字。因為情況逐漸失控，母親在她國中那年看不下去了，帶她去吃減肥藥。

然而，減肥藥非常昂貴，一週的價格就要3600元，醫生要她早餐只能吃水煮蛋的蛋白兩顆、多運動多喝水、吃診所給的代餐，就可以一週瘦下7 公斤。

可怕的是，吃完減肥藥後雖然成功快速瘦了10幾公斤，卻帶來心悸、頭暈、手抖、口乾舌燥、喘不過氣的副作用，加上無法長期支應昂貴減肥藥費用，一停藥就復胖回來。

越不敢面對的是就誠實面對

文玉指出，出社會那年，因為胖，所以衣服越買越大件，也覺得只要把自己包起來就不會覺得胖了，但是突然發現，褲子居然要穿到 2XL，讓她無比震驚。

在紡織業任職的她，工作性質跟時尚有關，外表體態很重要，不願自己的身材造成工作上的困擾，她決定去健身房，但一直未能堅持，中間陸陸續續有瘦了、再變胖，反反覆覆不斷循環。

2022年4月，因為中間又開始放爛自己，一直不敢面對體重機，文玉又回到發胖狀態，開始買很大的衣服，不敢再穿貼身服飾，

某一天，她突然覺得，不能再繼續這樣了！結果一量體重不得了竟然高達86.5公斤！當下文玉受到非常大的打擊，隔天就決定「30歲了，再不認真面對自己，難道我想這樣一輩子嗎？」

「我決定，每天都要量體重，越不敢面對的事情，越要去誠實面對！」文玉開始每天 1 個小時看Youtube做有氧運動，從隨便亂吃到逐漸少吃一點，最後到不再外食、每天自己煮、做好168 斷食，一開始體重掉非常快，但後來進入停滯期「我已經很努力了，到底還要我怎樣？」

在勇敢面對自己崩潰的情緒後，她決定漸漸地開始增加重訓比例，就算每天都很累，她依然每天早上 4點半起床先做有氧運動40 分鐘，接著做早餐再帶狗狗去散步。晚上6點下班後開始重訓1.5至2個小時，之後再備餐，持續直到現在成為每天日常。

減重過程中，「勇於面對、身旁人的鼓勵」也扮演重要角色。

「我已經胖了30年，我想看到漂亮的自己，如果我都沒有看到自己最漂亮的那一剎那，我不會覺得很可惜嗎？」

文玉表示，自從她決定要運動，就把IG設為公開，一開始想當減重日記，慢慢地有人說「你有瘦、你很棒」就想要更努力，更努力就有更好的回饋，身邊的人會一起叮嚀她「這個你可以吃嗎？要堅持下去喔！」面對誘惑心可以變堅定，成為正向循環。

慢慢的，從2022年4月到12月，身高170公分的她，體重從86.5降到62公斤、總共瘦下24.5 公斤、腰圍來到25吋「每次回顧過去的體態，都很有感觸，當心情鬱悶時就回去看過去，都會嚇到，突破了停滯期後我就會更進步。」

低潮時更不要放棄

回首這一路改變，文玉認為，因為出身單親家庭，小時候靠吃來解決不快樂，長大後發現心態很重要，「我快樂過一天，跟不快樂過一天，我選擇快樂過一天。」高矮胖瘦都很好，只要喜歡當下的自己，就可以快樂有自信。

成功養成運動、健康飲食習慣後，也改變了她的挫折忍受力。減重並不是一個短期可以看到的成績，開始她根本就沒有任何目標，只是告訴自己看看可以撐到什麼程度，就盡力而為吧！殊不知「身材越差越不想開始，身材越好越不想停止」。

「控制體重非常需要意志力，需要長時間堅定，我連體重那麼難的都可以做到，我還要甚麼做不到的？」只要進步了，就會想要更好。

在低潮時，文玉看到蘇格拉底的一句話「當年華老去，你卻從未體會過自己身體的力量和美麗，那是多麼可悲呀！」讓她更有鬥志往前走，告訴自己「如果你在低潮時放棄健身，代表你是個性軟弱的人，遇到困難就軟下來。我不是！我不要！我不要當一個軟弱的人！」所以才能一路努力到現在。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

下定決心那刻總是辛苦的，但看到累積的成果，會感謝自己當初的努力！成功不是將來才有的，而是從決定做的那一刻起，持續累積而成的。

延伸閱讀

美容護膚又抗癌，中醫師不藏私最強配方抗老茶！

由內而外自然變瘦變美！用九個關鍵食物保養這五大重點

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

胖了30年飆到90公斤 她花半年每天IG運動打卡，從2XL瘦成螞蟻腰！

對文玉來說，「死胖子、象腿妹」是從小緊緊跟隨的綽號，她越是努力想撕去這些標籤，身體依然不爭氣的直飆到體重近90公斤。30歲這一年，她決定要重新活過，花半年時間每天運動打卡，成功瘦下23公斤，找回纖細的

有片｜一日減醣三餐加點心，用千張豆皮製作低脂高蛋白料理

疫情期間宅在家，少運動又認真煮放任吃，漸漸忘記當初飲食控制的初衷，讓Albee三寶媽的體重從49公斤上升52公斤，面對體重計顯示的現實，她才趕緊重拾起減醣飲食生活。現在她要跟大家分享利用千張豆皮來製作高蛋白質的減醣菜色和小朋友的點心，趕快點開影片來看看！

母親一直是女強人卻因病一夕崩塌 陪病者的她走出憂鬱：哭完後就重新出發！

從小到大，事業女強人的母親，一直都是朱安崴最安穩的依賴。沒想到，一場疾病擊垮了母親、公司，朱安崴從羽翼下的被照顧者，成為陪病者，一度陷入憂鬱，她努力考上健身教練，帶父母一起運動「哭完後我們一起重新出發

有片｜甩槓鈴、重量上不去？舉重初學者最常見的３個錯誤動作

練舉重時動作不順暢、老是卡關？沒辦法好好讓槓鈴垂直往上舉起？初學舉重時相信大部分的人都會有一些錯誤動作，在過程中動作不夠確實造成力量分散，而舉不起槓鈴。「練健康」舉重教練劉藍特別示範了初學者最常見的三個錯誤動作，幫你找到竅門，趕快點開影片來看看！

生活封閉的宅女美髮師　假日蛻變衝浪女孩：我又活過來了！

對26歲髮型設計師Rita來說，國中畢業後開啟半工半讀的建教合作人生，和同儕、親友生活幾乎假日對不上，十多年來生活封閉、從未享受過好好玩的青春；直到她開始學衝浪，才又真實體悟「我又活過來了！」的暢快！

有片｜懷孕期間也能做的運動！12分鐘低強度的居家有氧

懷孕期間可以做什麼運動？想加強燃脂效果適合做什麼運動？已懷第三胎的「Stay Fit with Mi」林萱Michelle要教大家一組有善孕婦、強度低的有氧運動，且不需任何器材在家就能做，不論孕婦或只想減脂的人，都趕快點開影片跟練吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。