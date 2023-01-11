胖了30年飆到90公斤 她花半年每天IG運動打卡，從2XL瘦成螞蟻腰！

對文玉來說，「死胖子、象腿妹」是從小緊緊跟隨的綽號，她越是努力想撕去這些標籤，身體依然不爭氣的直飆到體重近90公斤。30歲這一年，她決定要重新活過，花半年時間每天運動打卡，成功瘦下23公斤，找回纖細的螞蟻腰！

文玉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，大方分享運動和飲食如何雙管齊下，活出嶄新人生的歷程。

用吃來解決不快樂

文玉表示，她在單親家庭長大，母親忙著工作養家，雖然母親給她滿滿的愛，但她依然會感覺孤單。

尤其回到家時母親大多還在上班，她只能自己想辦法找東西吃，年紀小的孩子不知道怎麼挑選健康食物，最後都靠高熱量、高糖、高油脂的食物來果腹，以及填補內心的空虛和不快樂。

她的體重一路飆漲，在學生時期更總是成為霸凌的對象，曾經胖到 90 公斤的她，走在哪裡都被笑「胖子、象腿、胖妹」，甚至取代了她的真實名字。因為情況逐漸失控，母親在她國中那年看不下去了，帶她去吃減肥藥。

然而，減肥藥非常昂貴，一週的價格就要3600元，醫生要她早餐只能吃水煮蛋的蛋白兩顆、多運動多喝水、吃診所給的代餐，就可以一週瘦下7 公斤。

可怕的是，吃完減肥藥後雖然成功快速瘦了10幾公斤，卻帶來心悸、頭暈、手抖、口乾舌燥、喘不過氣的副作用，加上無法長期支應昂貴減肥藥費用，一停藥就復胖回來。

越不敢面對的是就誠實面對

文玉指出，出社會那年，因為胖，所以衣服越買越大件，也覺得只要把自己包起來就不會覺得胖了，但是突然發現，褲子居然要穿到 2XL，讓她無比震驚。

在紡織業任職的她，工作性質跟時尚有關，外表體態很重要，不願自己的身材造成工作上的困擾，她決定去健身房，但一直未能堅持，中間陸陸續續有瘦了、再變胖，反反覆覆不斷循環。

2022年4月，因為中間又開始放爛自己，一直不敢面對體重機，文玉又回到發胖狀態，開始買很大的衣服，不敢再穿貼身服飾，

某一天，她突然覺得，不能再繼續這樣了！結果一量體重不得了竟然高達86.5公斤！當下文玉受到非常大的打擊，隔天就決定「30歲了，再不認真面對自己，難道我想這樣一輩子嗎？」

「我決定，每天都要量體重，越不敢面對的事情，越要去誠實面對！」文玉開始每天 1 個小時看Youtube做有氧運動，從隨便亂吃到逐漸少吃一點，最後到不再外食、每天自己煮、做好168 斷食，一開始體重掉非常快，但後來進入停滯期「我已經很努力了，到底還要我怎樣？」

在勇敢面對自己崩潰的情緒後，她決定漸漸地開始增加重訓比例，就算每天都很累，她依然每天早上 4點半起床先做有氧運動40 分鐘，接著做早餐再帶狗狗去散步。晚上6點下班後開始重訓1.5至2個小時，之後再備餐，持續直到現在成為每天日常。

減重過程中，「勇於面對、身旁人的鼓勵」也扮演重要角色。

「我已經胖了30年，我想看到漂亮的自己，如果我都沒有看到自己最漂亮的那一剎那，我不會覺得很可惜嗎？」

文玉表示，自從她決定要運動，就把IG設為公開，一開始想當減重日記，慢慢地有人說「你有瘦、你很棒」就想要更努力，更努力就有更好的回饋，身邊的人會一起叮嚀她「這個你可以吃嗎？要堅持下去喔！」面對誘惑心可以變堅定，成為正向循環。

慢慢的，從2022年4月到12月，身高170公分的她，體重從86.5降到62公斤、總共瘦下24.5 公斤、腰圍來到25吋「每次回顧過去的體態，都很有感觸，當心情鬱悶時就回去看過去，都會嚇到，突破了停滯期後我就會更進步。」

低潮時更不要放棄

回首這一路改變，文玉認為，因為出身單親家庭，小時候靠吃來解決不快樂，長大後發現心態很重要，「我快樂過一天，跟不快樂過一天，我選擇快樂過一天。」高矮胖瘦都很好，只要喜歡當下的自己，就可以快樂有自信。

成功養成運動、健康飲食習慣後，也改變了她的挫折忍受力。減重並不是一個短期可以看到的成績，開始她根本就沒有任何目標，只是告訴自己看看可以撐到什麼程度，就盡力而為吧！殊不知「身材越差越不想開始，身材越好越不想停止」。

「控制體重非常需要意志力，需要長時間堅定，我連體重那麼難的都可以做到，我還要甚麼做不到的？」只要進步了，就會想要更好。

在低潮時，文玉看到蘇格拉底的一句話「當年華老去，你卻從未體會過自己身體的力量和美麗，那是多麼可悲呀！」讓她更有鬥志往前走，告訴自己「如果你在低潮時放棄健身，代表你是個性軟弱的人，遇到困難就軟下來。我不是！我不要！我不要當一個軟弱的人！」所以才能一路努力到現在。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

下定決心那刻總是辛苦的，但看到累積的成果，會感謝自己當初的努力！成功不是將來才有的，而是從決定做的那一刻起，持續累積而成的。

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