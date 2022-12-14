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堅持當好媽媽、好妻子卻崩潰了 走出身心病後領悟：忙著愛大家卻忘了愛自己

聯合新聞網／ 張念慈
Jacy為了堅持當好媽媽、好妻子，出現自律神經失衡等症狀，她透過瑜珈放鬆，找回愛自己的能量。圖片由Jacy授權「有肌勵」刊登
Jacy為了堅持當好媽媽、好妻子，出現自律神經失衡等症狀，她透過瑜珈放鬆，找回愛自己的能量。圖片由Jacy授權「有肌勵」刊登

當女孩踏入婚姻、生了孩子後，人生有了其他繫絆，一切再也不一樣了。

Jacy原本是個快樂外放的爽朗女孩，為了堅持當好媽媽、好妻子，出現自律神經失衡等症狀，她透過瑜珈放鬆、和自我對話，找回愛自己的能量。

我不能辜負大家的期望

Jacy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，表示結婚之前在原生家庭的初始個性是活潑開朗的，但婚後卻被自己和外界的框架框住了「因為我是媽媽、妻子，我必須把角色扮演好，我不能辜負大家的期望。」

她苛刻的為自己打分數，在科技業任職的她工作忙碌，但Jacy仍下班後趕著接小孩、照顧家裡、煮晚餐，認為這樣才是好媽媽、好妻子的範本，就算婚姻裡有不合理之處，她也沒有勇氣拒絕，害怕拒絕了，就代表自己不夠好。

她放棄了一直以來看書的習慣與讓自己開心的事、假日就是回婆家，周末時間沒辦法好好放鬆，沒有自己的時間，咬牙把所有責任扛在自己身上。

身心症爆發

「我已經盡力了，沒有辦法再承受更多的責任了…」2019年Jacy心理生病了，檢視起來，是7年婚姻與工作中綜合壓力，在長期累積下導致。

當發作時，她會突然心跳加速與噁心想吐，同時併發頭暈、拉肚子，無法正常工作、開車、照顧孩子。

她就醫檢查、求神問卜，檢視自己為什麼會活成這副模樣？ 她發現，其實在婚姻裡她並不快樂，卻沒有勇氣按下暫停鍵或結束；在科技業工作較高壓，但另一半較沒辦法給予支持，必須獨自承擔為人母、人妻的角色，沒辦法專心事業，也讓她很受挫。

Jacy試著調整自己、試著和另一半溝通，但努力沒有用，雙方情緒累積更多，認知到彼此的理念完全不同，決定結束婚姻，Jacy成為單親媽媽，帶著7歲孩子生活。

決定結束婚姻的第一時間，Jacy就跟孩子說明，未來媽媽會怎麼做？我們可能會遇到什麼情緒和狀況？兒子卻只是懂事的說「如果媽媽做的決定，可以讓你開心，我就會開心」

她才體會到，過去好幾年都選擇忽略自己，把小孩和家庭擺在自己面前，但其實「我快樂，我的孩子才快樂。」如果彼此的認知和觀念不同，不用讓自己覺得委屈，依然可以追逐自己喜歡做的事，可以勇敢表達自己的想法。

瑜珈找回自己

Jacy結婚之前，原本就有規律做瑜珈，2014年婚後才停止，2019年生病後，她除了正視自己的病狀看醫生以外，更開始一周至少三次的瑜珈運動，讓她透過穩定呼吸，檢視內心的自己，以及平衡神經系統降低焦慮感。

就算是疫情期間，她也不斷居家練習，透過彈性調配時間，能夠維持運動習慣，也能同時照顧好孩子。

Jacy認為，瑜珈這個運動對於身心疾病患者，不需面對太多人群與太大量的體耐力，在進行瑜珈當下探求自己心靈深處的想法，激勵自己，並認識自己，在經過3年規律運動後，她的身心靈狀況越來越好，也找回快樂和自信。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人， 不論是在婚姻或愛情中的女人們，除了顧好家庭也不能失去自我，尤其是身心層面讓自己快樂的部分，不要對不起自己的身體、不要對不起自己，勇敢追尋自己想要的，不委屈的過每一天。

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