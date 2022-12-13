快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

有片｜十分鐘活絡全身肌筋膜！睡前躺床必做的伸展拉筋

聯合新聞網／ 楊惠晴
每天利用睡前晨起的十分鐘時間，做做一些簡單的伸展拉筋運動，有助身體的柔軟度與關節的活動度。圖片／Canva
每天利用睡前晨起的十分鐘時間，做做一些簡單的伸展拉筋運動，有助身體的柔軟度與關節的活動度。圖片／Canva

上班族長期生活忙碌緊張、缺乏運動，最常發生肩頸、背部或髖部不適疼痛等問題。尤其電腦族、低頭族長期姿勢不良、肌肉緊繃所造成的肌筋膜疼痛更是復健科門診最大的求診比例。

有感於此，專業醫療平台照護線上白映俞醫師將教大家來做一些簡單的、躺床就能做的伸展拉筋動作，利用清晨剛起床時或晚上累了一天的睡前這兩個時段，花個十分鐘試做這組運動，幫助活絡你的肌筋膜，讓肌肉保持彈性。

這組運動實際有十二個動作，每個動作30秒，休息10秒，跟著影片中的節奏全部做完僅約10分鐘左右，動作簡單輕鬆強度不大。做完全身會感到輕鬆無比，可以放鬆肌肉、減輕疼痛。

休息是為了走更長遠的路，再忙再累每天也給自己10分鐘放鬆時間，做做伸展拉筋的有氧運動，來保持身體的柔軟度與關節的活動度喔！想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天十分鐘有氧善待自己！

原始影片

照護線上YT

照護線上網站

照護線上FB

延伸閱讀

久坐髖部肌力退化？每天十分鐘開髖拉筋、舒暢骨盆

蹲多深才剛剛好？４步驟教你蹲得更深更穩

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜十分鐘活絡全身肌筋膜！睡前躺床必做的伸展拉筋

上班族長期生活忙碌緊張、缺乏運動，最常發生肩頸、背部或髖部不適疼痛等問題。尤其電腦族、低頭族長期姿勢不良、肌肉緊繃所造成的肌筋膜疼痛更是復健科門診最大的求診比例。

論及婚嫁男友一天沒打電話，隔天接噩耗遇意外腦死 她靠跑步跑出傷痛

親人突然離世，是讓人撕裂心肺的椎心痛楚。對鄭宇筑來說，論及婚嫁的男友突遭意外猝逝，從小一起共眠到大的奶奶癌症往生，接連的打擊更是讓她心中創傷處處，要走出傷痛擦乾淚水，花了很長的時間。 最愛的人都

有片｜減肥便當也能大塊雞腿、牛排？掌握４大要點減脂增肌吃飽又能瘦！

天天只吃水煮的青菜雞胸肉？脂肪肝好難消除怎麼辦？許多人在減重期間忍耐飢餓不敢吃飽，只在意減脂肪卻不想肌肉量也流失了！如何掌握健康的減脂減醣？健康節目主持人豆豆媽吳霈蓁分享四大要點，不僅讓老公不忌口減重成功，也幫助他的脂肪肝從中重度降為輕度，想知道她如何做到的，趕快點開影片來看看吧！

有片｜爬個樓梯氣喘如牛、雙腳無力？來做階梯有氧運動鍛鍊大腿肌力！

久坐下肢肌力退化？爬個樓梯上氣不接下氣、雙腿抖不停還會膝蓋痛？再放任不管讓大腿肌力持續虛弱，將會大大影響到身體下半身的靈活度，甚至老化得快！趕快跟著照護線上白映俞醫師利用階梯運動，幫助你鍛鍊出大腿腿力，還兼顧訓練心肺有氧，馬上點開影片來瞧瞧！

小二顏面失調被笑歪嘴雞 她創辦連鎖髮集幫人變漂亮，讓遺憾成為禮物！

對許多女生來說，臉上冒出一個小痘痘可能就會讓整天心情不美麗，更不用說嘴歪眼斜的顏面神經失調了。小學二年級開始，Miko成了顏面失調的孩子，被取笑霸凌，她告訴自己「我不要讓別人跟我一樣不幸，我要努力幫人

有片｜善用電氣小幫手，免開火快速完成一日三餐的減醣食譜

在外租屋不能明火？上班族想簡單快速又能吃得健康？不想開火流汗的減醣族看過來，身為二寶媽、健康節目主持人的豆豆媽吳霈蓁要教你怎麼做一日三餐不開火的減醣料理，快點開影片來看看喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。