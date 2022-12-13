有片｜十分鐘活絡全身肌筋膜！睡前躺床必做的伸展拉筋
上班族長期生活忙碌緊張、缺乏運動，最常發生肩頸、背部或髖部不適疼痛等問題。尤其電腦族、低頭族長期姿勢不良、肌肉緊繃所造成的肌筋膜疼痛更是復健科門診最大的求診比例。
有感於此，專業醫療平台照護線上白映俞醫師將教大家來做一些簡單的、躺床就能做的伸展拉筋動作，利用清晨剛起床時或晚上累了一天的睡前這兩個時段，花個十分鐘試做這組運動，幫助活絡你的肌筋膜，讓肌肉保持彈性。
這組運動實際有十二個動作，每個動作30秒，休息10秒，跟著影片中的節奏全部做完僅約10分鐘左右，動作簡單輕鬆強度不大。做完全身會感到輕鬆無比，可以放鬆肌肉、減輕疼痛。
休息是為了走更長遠的路，再忙再累每天也給自己10分鐘放鬆時間，做做伸展拉筋的有氧運動，來保持身體的柔軟度與關節的活動度喔！想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天十分鐘有氧善待自己！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言