有片｜善用電氣小幫手，免開火快速完成一日三餐的減醣食譜

在外租屋不能明火？上班族想簡單快速又能吃得健康？不想開火流汗的減醣族看過來，身為二寶媽、健康節目主持人的豆豆媽吳霈蓁要教你怎麼做一日三餐不開火的減醣料理，快點開影片來看看喔！

減醣過程中大家最困擾的莫過於該吃些什麼、要怎麼準備？豆豆媽吳霈蓁親身示範她如何善用電氣小幫手：電鍋、微波爐和氣炸鍋，做出豐盛營養又美味的減醣三餐，同時每道料理的份量及作法她也都有詳細的教學。

為了攝取到好的油脂，不漏失對身體有益的優質蛋白質、膳食纖維和各種維生素，並且達到減醣效果，早餐以酪梨、雞蛋、地瓜加上生菜，午晚餐的主食以糙米飯為主，肉類則使用鯛魚、鮭魚等白肉類，再搭配彩虹蔬菜等。

由於沒有煎炸炒等過度烹調，食物都能保持原型並且營養不流失，對於想要吃得健康又方便的人來說，這樣的料理方式非常值得參考喔！想學做更多作法簡單又美味的減醣料理嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。不開火的減醣料理好吃又好做！

原始影片

豆豆媽咪健康生活家YT

豆豆媽咪健康生活家FB

豆豆媽咪健康生活家IG

延伸閱讀

少糖少澱粉零失敗作法，帶檸檬香氣的法式經典瑪德蓮

低卡減脂，好吃又好做的豆腐漢堡排佐和風蘿蔔醬