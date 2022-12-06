有片｜久坐髖部肌力退化？每天十分鐘開髖拉筋、舒暢骨盆
上班坐了一整天髖部好緊，需要站一會兒才邁得開步伐離開辦公室嗎？小心長期以往造成髖部疼痛。不管是工作還是追劇，久坐族因為長時間不活絡筋骨，不僅會造成髖部肌肉群緊繃僵硬，連臀部也將會無力、變形。
髖部是指骨盆與大腿相接的關節部位，這裡是人體最大的關節，也是人類站立、步行或日常活動最重要的地方。照護線上白映俞醫師將教大家十一個動作開髖拉筋、舒暢骨盆，趕快點開影片跟著一起做吧！
從抱足直背前傾暖身開始，到上犬式、低拉弓步式、鴿式、側拉腰等幾個瑜伽動作，每個動作操作30秒，中間休息5秒，透過這十一個動作的練習，幫助我們好好地舒展僵硬的髖部。
每天晚上花個十分鐘做做開髖拉筋的練習，不僅能夠鍛鍊到臀部肌肉，對肌力、活動度與髖關節的健康都有很大的幫助。想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。居家髖關節保健動作做起來！
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