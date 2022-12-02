有片｜駝背讓老態上身？物理治療師教你這麼做可改善

許多人因為長期姿勢不良或肌肉無力而造成駝背，致使外表老態畢現，放任不管還會造成身體許多問題出現，諸如肩頸痠痛、腰痛...等，甚至慢性壓迫脊椎動脈。「生生優動」物理治療師飛娜老師教大家來做一個雙手開合的擴胸運動，幫助有駝背困擾的人進行矯正，趕快點開影片來看看吧！

這項雙手開合的擴胸運動需要搭配呼吸，動作非常簡單，需要輔助道具是一條毛巾或浴巾。首先將毛巾捲起來放在駝背最突出的位置，身體躺下將雙手放在頭部後方枕頭上，藉著一呼一吸，將雙手一開一合。

配合深呼吸，當雙手往外打開時，肋骨也會自然往上提起，將身體往外拉開，持續這樣伸展，讓胸口及背部整個得到舒展。這個動作除了矯正駝背，也可以改善五十肩喔！

這個運動還適合有睡眠障礙的人，在睡覺前也不妨試試持續做30下或做到想睡覺，當成睡前放鬆運動，加強睡眠品質。平時背部肌肉緊繃時也可以做。想了解更多健身、健康的運動資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。強健背肌運動做起來！

原始影片

生生優動YT

生生優動官網

延伸閱讀

扁平足、長短腳加個鞋墊就好？國腳治療師這樣說

腰椎疼痛翻來覆去睡不著？物理治療師教你這麼做！