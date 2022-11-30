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拿下冠軍之前，高中休學兩次念五年才畢業 父母開明：人生的方向要自己探索

聯合新聞網／ 張念慈
健身教練黃志凱不斷探索職涯，更摘下健力比賽冠軍，為了志業而幹勁十足。圖片由黃志凱授權「有肌勵」刊登
健身教練黃志凱不斷探索職涯，更摘下健力比賽冠軍，為了志業而幹勁十足。圖片由黃志凱授權「有肌勵」刊登

在成為健身教練之前，黃志凱的人生總是茫茫然不知所措。高中念了五年，歷經休學兩次不知道要不要繼續，但父母總是溫暖包容，鼓勵他「人生的方向要自己探索！」

歷經不斷跌倒、不斷站起來，黃志凱終於找到了健身作為志業，更摘下健力比賽冠軍，他接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段找人生方向的旅程故事。

當兵被笑好胖慘遭兵變

黃志凱表示，年輕的時候愛玩很不想念書，雖然家中經濟不需要靠他支撐，但他總是想著要趕快自己出來打工賺錢，同儕的三年高中生活都是認真念書，黃志凱卻是忙著打工，硬是把高中讀成了五專，直到20歲才畢業。

對於這樣讓一般父母頭疼的孩子，黃志凱的雙親卻只是開明支持孩子的決定，「自己的生活自己照顧，你必須自己找人生方向，知道什麼是你想要的，才會願意去努力。」

他在餐廳打工，認識了念大學的女友，沒有運動習慣的黃志凱，開心地吃著員工餐，吃的多動的少，身形忽胖忽瘦，只要食量大、多吃一點就變胖。不久，他入伍成了軍中伙房兵，從不會做菜到跟著同僚學做菜，廚藝變好，體重也逐日增加。

原本177公分、75公斤的他，當兵後胖了10公斤，當時總被身邊的人嘲笑，又因為聚少離多、女友是大學生他卻沒有繼續升學，遇到了女友兵變。退伍後，黃志凱決定開始重訓，加上飲食控制改變體態。

花一年減下17公斤、體脂降到10%

黃志凱表示，退伍後他在獸醫院工作，他廣泛閱讀各式減肥資訊，加入健身房重訓、有氧、踩飛輪，前一年自己練，看到體重減輕很開心，之後決定請教練。

為了目標體態和自律的生活，黃志凱要求自己，一週要花五天的時間去健身房重訓。

花了一年的時間把體重從85公斤降到68公斤（當時體脂率降到10%），之後又花了三年的時間，從當時的68公斤增加到80公斤（體脂率不變），肌肉量變多，深刻感受到「良好的體態可以讓你獲得自信與健康。不要讓衣服挑你，而是讓你去挑衣服。」

他笑說，過去的自己有社交恐懼症，不知道怎麼和別人應對，從小到大身旁人對自己的評語都是木訥。

開始健身展現成效後，很多人找他幫忙看動作，問他怎麼練？帶著帶著，看著朋友的進步很開心，發現健身教練工作很有成就感，黃志凱決定考健身教練證照，鼓起勇氣參加健力比賽，摘下109年桃力杯硬舉單項男子組第四量級冠軍。

找到熱情堅持下去

如今，31歲的黃志凱已成為健身教練近3年，不只朋友變多，口語表達能力和社交技巧，也都因為自信增長，而跟著逐步進化。

他回想，決心轉職成為健身教練那一年，剛好遇到新冠肺炎疫情爆發，健身房關閉、學生不敢上門，為了挺過零收入的煎熬期，他擔任外送員兼差跑了個月，直到疫情趨緩才又回歸正常工作領域，學生也慢慢回流。

這8個月沒有想要放棄嗎？黃志凱表示，健身教練工作是他人生中第一次覺得有幹勁的事，能夠為了熱情堅持下去，做自己有成就感的事，是很棒的選擇「尤其是爸媽，終於放心了，這個孩子終於找到人生方向了。」

透過「有肌勵」，他也想鼓勵更多人，如果一件事是讓你開心的，就繼續堅持下去不要放棄，一旦放棄的話，人生就會喪失重心，恐怕再也找不到其他樂趣，可以那麼努力堅持去做。面對困難，用強大的意志力堅持下去吧！

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