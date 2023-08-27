重回島嶼之南 留在枋寮好好摸魚

【文字／范雅如 攝影／邱家驊】

村裡小巧的屋舍和魚塭比鄰，蓊鬱的大武山橫臥在近郊，放眼就能看見層巒隱現，貨卡滿載生鮮前往附近加工廠，穿著雨鞋的婦人提著魚網回家。穿梭在鄉間小路與連綿的魚塭之間，不論走到哪裡，耳畔都會迴盪著水車低沉隆隆運轉聲。

帶路人陳右穎騎著機車與我們會合，臉上大大的笑容和黝黑膚色展現出屏東的陽光能量。他是枋寮地方發展的靈魂人物之一，擁有斜槓多棲的身分，主業從事水產養殖。「我是大家俗稱的養殖工人，養魚的時間比較彈性，早晨是我們主要的工作時間，餵完龍膽石斑和午仔魚後，就能投入自己感興趣的事物。」工作之餘經營「三魚直賣所」，並在新龍社區發展協會參與公共事務。

然而致力於在地推廣的他，曾經將逃離家鄉視為解脫。童年時期枋寮一帶盛行養九孔，工序繁複、急需人力，家裡的孩子們都要一起幫忙，「以前早上4點就要起床，餵九孔、洗魚池、換池，再趕去上學。因為父母還有水泥施作的工作，所以我們下課後也要趕回來巡視。」這樣如夢魘般的日子直到陳右穎考上國立嘉義農業專科學校才終止。

接下來十幾年光陰，他在嘉義生活、開飲料店，原本計畫定居，但一場毒茶風暴讓飲料店歇業，被打亂人生藍圖的陳右穎才有了回鄉的打算。命運之輪冥冥中轉回原點，「之前開店時身體不好，精神壓力也很大，工作遇到挫折就會想回家走走。從火車站走出來，馬上能看到枋寮的海，心情也會舒展開來。在外經歷一些事情後，心境開始轉變，我領悟到，不一定要住在市區，在鄉下也許更能好好過生活。」

老舊漁村從小旅行找回在地能量

偏鄉就像時間靜止的國度，陳右穎感慨，「離開十幾年，枋寮似乎沒有改變，不知道是好事還壞事。」新龍社區是枋寮養殖漁業生產區的老舊漁村，人口老化嚴重，年輕人移居他鄉後，大多不再回來。回到故鄉的陳右穎重新學習養殖龍膽石斑和午仔魚，「這兩個魚種抗病性和適應性比較好，不像九孔耗時費神，正好可以利用閒暇時間加入社區營運。」對家鄉的惦念和使命感，成為他投入社區推廣的契機。

返鄉想為枋寮做點事，陳右穎卻發覺自己的不足，「社區當時已經運作得非常好， 但我沒有任何資源背景，不曉得能為社區帶來什麼。希望藉由自己在產業面的成功， 儲備能量， 才可以擁有更多資源協助社區。」回鄉八年，他形容自己像玩闖關遊戲，去產銷班學習品牌行銷、報名百大青農、參與十大績優產銷班，獲得相關輔導資源，並在2021年重回校園讀書。「一路走來我的人際存摺，比我的銀行存款還多。有了這些能量和視野，需要資源時更能脫穎而出！」

新龍社區為了解決人口流失的問題，投入社會關懷、綠色照護多年，他們的客製化旅遊結合地方創生，朝產業升級的方向發展，希望打造年輕人安居樂業、長輩放心養老的地方。新龍社區開發許多小旅行路線，幾乎天天都有團客來訪，「小旅行帶來的經濟效益是維持社區運營的手法，而在乎住在這邊的人，才是我們的核心價值。」

枋寮雖有生鮮漁獲、芒果、蓮霧等豐隆的物產， 以及漁村的人文景緻，過往卻鮮少重視在地風土文化。「枋寮人很有個性。」陳右穎苦笑著說：「枋寮人愛工作，以前長輩一個人可以兼兩、三份工。生活過得去就好，對文化完全沒有追求。」近年社區逐漸透過小旅行找到屬於自己的定位，讓居民在賺錢外，還能更加認識在地文化。「最近在推廣『新三魚文化』，以食魚、樂魚、慢魚體驗漁村，一起放慢腳步感受漁村氛圍。」

來枋寮當時間富翁人生就是要摸魚

在枋寮，你就是時間富翁，能以緩慢的步調， 深度遊覽這個港邊小鎮，不論是想擔任一日漁夫體驗漁村日常、品嘗道地海味桌菜，或到浸水營古道健行，經由玉泉村、崁頭營、歸化門， 再越過中央山脈後直至臺東，都可以在新龍社區自由選擇理想的提案，透過旅行將當地人的日常，變成遊客的不尋常。

當天我們一行人坐上社區提供的協力車，戴上斗笠，像巡魚的在地人漫遊漁村。被陽光熱愛的枋寮烈日當頭，我們在「紅樹林公園」林蔭處稍作停歇，這裡是利用廢棄魚塭綠化後的公園，下苦溪靜靜地流過，沿岸生長著一排紅樹林，是社區綠肺的中心點。海堤沿岸，靛藍海水連接青空，將視野渲染成盛夏的色彩，一旁的水管牆是養殖漁業的美麗與哀愁，為了抽海水到自家魚塭，排水溝旁水管盤根錯節，擁有賽博龐克風格的廢墟，竟也產生違和的藝術感。陳右穎解釋：「水管牆雖然滿美的，但也對環境造成隱憂、影響用路安全。未來海水供應站完工後，大家就不用再私接海水了。」

遊客騎腳踏車穿梭在連綿的魚塭之間，體驗漫遊漁村的悠閒。

我們來到魚塭體驗餵魚，龍膽石斑聽到人的聲音後紛紛聚集到魚塭邊緣。體型巨大的龍膽石斑像飢餓的小怪獸，只要將手中的魚拋出，一群石斑就會爭先恐後把食物吸入口中，激起一陣陣如海浪般的水花，看到大魚踴躍爭食，遊客餵得更加起勁。

陳右穎分享小旅行的發想理念：「活動會以當地人的日常為核心，將漁村生產者每天會做的事情作為靈感， 再經過修正讓遊客能更輕鬆的參與，希望大家透過五感體驗不同生活經驗， 而不會覺得是來這邊當苦力。」他接著舉例「坷堀底體驗」的靈感來自漁獲收成後，漁民會將魚池的水抽乾，撿拾漏網之魚。「一般來說坷堀底是很辛苦的，因為要搶時間把魚抓完。而我們調整這個步驟的難易度，改成把魚放到廢棄魚塭，分享養殖戶抓魚技巧，遊客都很喜歡。」

枋寮漁港旁仍可見傳統魚寮，用來加工漁獲。

除此之外，他們還延伸出划船體驗，「平常養殖戶會乘坐塑膠筏到魚塭中央修水車、撈死魚，我們改成讓遊客搭竹筏在廢棄的魚塭中撈球競賽， 乘坐意義不同， 但體驗是相同的。」陳右穎表示，之所以會開發出那麼多遊程，就是想讓大家一起體會被魚療癒的感覺。「 我的座右銘是『人生就是要摸魚』，因為摸魚是最快樂的時光。」

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