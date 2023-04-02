溫室栽培好幫手 綠肥水稻抗熱又驅蟲 設施專用綠肥臺南17號

【文／何宜嬨 攝影／吳尚鴻】

市售稻米百百款，不同品種的水稻適用不同類型的料理，諸如軟Ｑ可口的免浸泡糙米「臺南14號」、縮短陳化時間以利炊粿及蘿蔔糕的「臺南秈18號」，還有媲美日本牛奶皇后米又抗稻熱病的香軟食用米「臺南20號」。種種特色米的問世，來自於深耕水稻育種及栽培技術改良的行政院農業委員會（簡稱農委會）臺南區農業改良場嘉義分場（簡稱嘉義分場），其中「臺南17號」是唯一跳脫糧食用途，針對溫室田間管理所培育的綠肥水稻。

溫室栽培亮紅燈 連作障礙成挑戰

「嘉義分場的轄區內有很多溫室栽培作物，溫室會阻擋雨水接觸，導致肥料沉積在土壤中，形成『連作障礙』的問題。」連作障礙意指一塊農田長期種植同種作物、使用相同的肥培管理，使得土壤微生物相變得單一、有機質下降，既造成作物生長不良，也容易引發病蟲害。臺南17號的誕生，是現任農委會農糧署南區分署分署長羅正宗，在嘉義分場服務期間，為了解決溫室連作障礙問題所投注的心血結晶。

農委會農糧署南區分署分署長羅正宗，是促成臺南17號問世的重要推手。

羅正宗以一般水田為例，改善連作障礙的常用方法有浸水洗鹽，往田間注入大量灌溉水沖走可溶性鹽類，但溫室多為旱作，也難以透過雨水淋洗排除鹽基，導致鹽基持續累積土壤中；或有農民種植深根作物如玉米以吸收沉澱的鹽基，再將收割後剩餘的玉米稈打入土裡作為綠肥。

不過，玉米稈在土壤中的分解速度較慢，加上溫室造價成本高昂，如種植經濟瓜果類如小果番茄、美濃瓜或哈密瓜，農民沒有餘裕等待莖稈在土裡慢慢腐爛、分解吸收，常在作物採收後立即將它們從土裡拔除。如此反覆操作，使得土壤有機質愈來愈少、鹽基越來越多，土壤生產力逐漸走下坡。

「相較於玉米，水稻的莖稈比較嫩，尤其抽穗前翻耕的話，莖葉分解較快。每年5～8月，溫室處於高溫狀態，通常超過40°C，甚至可能將近50°C，一般綠肥難以生存。雖然水稻比較耐熱，但45°C就停止生長，當時市面上沒有溫室專用的綠肥水稻，於是我們自己培育一款。」

臺灣水稻妙用多 優選耐熱又好種

研究團隊搭建簡易溫室，藉由人為加熱提高溫度，模擬燠熱環境以篩選栽培品種。「我們從試驗組中挑選生長勢較好的做繁衍，將繁衍後的種子拿到嘉義太保、雲林虎尾等3個田區，找小番茄農友合作試種。試種後發現效果不錯，下一期收成的小番茄不但比較大顆，種植過程中也沒發生病害或生長障礙。」

模擬炎熱溫室環境，篩選試驗水稻耐熱品系。

羅正宗指出，綠肥水稻在熱環境裡的生長速度較快，這項特性是一把雙面刃，若不注意可能功虧一簣。首先是莖稈數量，單看綠肥水稻快速抽高，易忽略莖稈數量還不夠多，太快翻耕入土則滋養效果不佳；其次是淹水時長，田區浸泡時間過短無法妥善洗鹽，但泡太久又到了抽穗時刻，農民不敢翻埋。依據當地農業習俗，抽穗代表稻米成熟，不可作為綠肥，否則便是糟蹋食物。

「種綠肥水稻，必須在抽穗之前就翻耕入土，這個時間點的拿捏，我們試了很多回。後來發現某一株（後命名為臺南17號）莖稈粗壯、生長茂盛，植株高度滿高的，葉片也比其他水稻的葉子寬大修長，而且從發芽到抽穗前這段時間大約2個月，有助於土壤修復。最重要的是，它在炎熱的溫室裡還長得好好的。此外它屬於糯稻，稻種顆粒大，可以跟食用稻做明顯區別。」

有別於一般食用米的稻種，臺南17號稻種粒型大，較為修長。

全臺首支綠肥水稻 有效提升作物產量

臺南17號是蓬萊米與山上陸稻雜交而成，屬於糯米性質，粒型大、長得又快又茂密。考量培育初衷是開發高溫適應力強的特性，因此沒有另外調整米質口感，避免有兼用效果而模糊專用綠肥的角色。「當時我們在溫室裡廣種水稻測試對照效果，17號的葉片溫度是全員最低的，比其他水稻都低了0.5°C，代表它的耐熱性高於一般水稻。」

2016年臺南17號正式亮相，它不但可在35°C的環境中發芽，還能在50°C高溫下生長，加上水稻屬於禾本科作物，具有耐淹水的特性，土壤中的線蟲經過高溫泡水，族群數量顯著下降，而水分向下淋洗土壤的過程，亦可改善旱作田區土壤鹽度過高的問題。藉由一次次小果番茄的田間試驗，證實臺南17號能為設施培提供良好的生長溫床，亦透過直播解決插秧機難以駛進溫室的問題，只需把稻種浸泡於水中，待發芽之際全部撒進田裡即可。「反正17號不能收成當糧食，不用顧慮它們在田裡長得是否整齊，只要會長、會發芽就好。」

羅正宗也感慨，一個品種的普及，往往與種子是否容易取得具有高度相關，否則不論它集再多優點於一身，都將難以盛行。當臺南17號不作為糧食採收，意謂著後續沒有能留存下來的種子，若非與特定產銷班合作採種，臺南17號的種子數量將有減無增。

臺南17號生育初期，生長快速。

臺南17號翻耕前，莖葉繁密

與傳統觀念相衝突 綠肥第一把交椅退位

嘉義分場分場長陳榮坤指出，近年臺南17號有漸漸為臺南11號所取代的趨勢。臺南11號是目前臺灣栽種面積最廣的食用稻米，占全臺水稻栽培面積約67％，其單位面積產量高、食用滋味佳，不論內、外銷均有龐大客群。「臺南11號的種源多、品質不錯，普遍農民願意種、廠商願意收。反觀臺南17號只能種在溫室，還不能收成賣錢，即使它擁有高抗熱力、降低線蟲災害的能耐，有助於降低未來耕作成本，但最終收益的多寡牽涉許多因素，很難單憑綠肥水稻量化成具體數字，所以臺南17號對多數農民的吸引力並不大。」

綠肥水稻不同於食用水稻，種下去後大約2個月，在開花抽穗之前就得翻埋入土。對農民而言，結穗代表水稻成熟將製成餐桌上的米飯，是食物的一環，此時若當作肥料打入土裡便是浪費食物，會遭天譴。「即使我們說明17號是專用綠肥，在抽穗前都不算是食物，大部分農民依然有所忌憚，是推廣上碰到的一大難題。」

當眾人惋惜臺南17號的黯然退場，卻天外捎來一通捷報。嘉義縣鹿草鄉農會致電嘉義分場，轉達其番茄產銷班想嘗試種綠肥水稻，詢問嘉義分場能否提供稻種。陳榮坤興奮道：「我們當然很樂意協助！不過臺南17號屬於消耗性稻種，會先確認場內稻種剩多少。」嘉義分場看好綠肥水稻的發展潛力，曾推動臺南17號的技轉方案，無奈對業者而言，臺南17號的綜效魅力遜色於食用水稻的經濟價值，技轉一事杳無音訊。

臺南區農業改良場嘉義分場分場長陳榮坤，致力於水稻育種及耕作新知的研究推廣。

不種專用綠肥沒關係 實施水旱輪作很重要

羅正宗說明，倘若為露天耕作，一般水稻品種大致上可當作綠肥水稻，但要留意所選擇的水稻品種，其生長期不能太短，植株分布需茂密一點；假如是溫室栽培，就得選耐熱程度高的水稻。「除了嘉義分場，幾乎沒人從事17號的繁衍取種，你拿到的綠肥水稻品種可能是11號。雖然11號的耐熱性也算高，但畢竟不是專用綠肥，高溫下的生長不比17號茂盛，這時可以打開溫室大門或掀開捲簾通風降溫，讓它長得比較好一點。」

除了水稻，還有其他作物能擔任溫室綠肥的角色嗎？羅正宗與陳榮坤一致認為，其他綠肥難以戰勝夏季酷暑的溫室考驗。陳榮坤強調：「其實農民種不種臺南17號都沒關係，我們想傳達的觀念是溫室土壤也需要泡水！既然都要泡水，不如再多借點力，把泡水也不會淹死的水稻用來增加土壤有機質、降低土壤病害。」

羅正宗以小果番茄為例，建議農友可於5月底收成後，先將殘餘根莖挖除乾淨，接著翻耕1次，然後泡水、撒綠肥水稻種子；休息到大約7月底，再把綠肥水稻的莖稈翻埋入土，等到8月中旬土壤充飽電，就能進行下一期作的種植了。

呼應氣候演變 貢獻耐熱作物研究

綜觀臺灣綠肥水稻的普及程度，羅正宗坦言採納者不多，第一是取種不易，第二是農民覺得使用上不那麼方便，尤其綠肥水稻翻耕後，還需等待近1個月的時間讓稻稈在土裡充分腐化，才能提升作物根系和土壤之間的密合度。「翻耕後的等待時間也可以不要拉那麼長，只要農民算好下期作物要種的時間，提早1個月翻耕就行。就算水稻植株沒有很茂盛，至少你有灌水、翻埋，還是有滋養土壤的效果。」

即使臺南17號的市場活躍度降低，依然是耐熱水稻的重要親本，尤其當代極端氣候愈演愈烈，農作物的耐熱性顯得愈發重要，如嘉義大學曾取臺南17號從事耐熱基因的研究。臺南17號的出現，象徵著綠肥水稻搭起了設施栽培施行水旱交替的橋樑，讓溫室作物有了強身健體的基底，也為臺灣本土綠肥的發展翻開了嶄新的扉頁。

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