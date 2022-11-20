製包採收初體驗　食用菇產線大公開

文字／李怡欣 攝影／李宥融

白色菌絲走滿太空包，長出各形各色的菇，如花瓣、如鹿角、如海底珊瑚，在南投埔里的豐年農場，每走進一間菇舍就能蒐集新菇，而且統統都能吃！入寶山就要採好採滿，還能回家自己種種看。

有料理常用的香菇、木耳，也有難得一見的鹿角靈芝、巴西蘑菇；藍寶石菇、玫瑰菇更因顏色特別，成為菇菇界的人氣新星，也打破鮮豔菇類都有毒的迷思。豐年農場眾「菇」雲集，行銷企劃專員林儀婷說：「一般人只認識蘑菇、金針菇、杏鮑菇，事實上臺灣有栽培的食用菇多達三、四十種，我們希望把更多品種推廣給消費者認識。」

太空包裡的菇精靈

這些菇菇非生於段木或泥土，而是自「太空包」長出──走進農場的常溫菇舍，一排排太空包放在架上，上下排開口前後交錯，給菇更大的生長空間，中層留空以保持良好通風。植物需要日照製造養分，菌菇卻不喜歡陽光，好發於陰暗潮濕的環境，因此菇舍四周以黑網遮蔭，讓它們好好醞釀。

從開口冒出的菇寶寶，不到一天旋即暴風成長到適合採收的大小，林儀婷笑說只要按標準採收、太小不要採，就不怕把菇採光。月入秋，藍寶石菇顏色仍偏白，要到更冷的時候才會轉為寶石般的靛藍色。溫濕度是影響菌菇生長的因素之一，例如形似高腳杯的酒杯菇喜歡高溫，只有夏秋兩季會出菇；黑木耳夏天兩個月可以採收，天冷生長期會拉長至三個月，所以冬天比較貴。

臺灣氣候適合中高溫品種生長，那性喜低溫的菌菇怎麼辦？林儀婷帶我們來到下一間菇舍，開門溫度驟降，隱身在茫茫霧中的白精靈菇真如其名，彷彿仙境裡的精靈，它們原產於中俄邊界，需栽培在至的低溫環境；另一間溫控菇舍栽培的日本滑菇，常被日本人加入咖哩或味噌湯，菇傘黏滑的口感有些人不喜歡，其實那黏液含有一種顧腦又顧胃的核酸。無法適應臺灣氣候的菌菇必須在全程控制溫濕度的菇舍才能栽培，單價也比較高。

濕度夠、氣溫適中、日夜溫差大等適合菌菇生長的天然條件，使得南投埔里、臺中霧峰與新社等中部地區成為食用菇的重要產地。豐年農場創辦人鄭文乾在農會工作時發現這個產業的潛力，年創立品牌從供應菌種出發。當時以段木栽培的傳統方法一年只能一收、量少價高，現在隨時都能買到各式各樣的生鮮菇，而且很便宜。菇菇能從珍品走向平民食材，太空包功不可沒。

一日萬包增產報「菇」

豐年農場的製包場外堆著幾座木屑山，顏色由淺而深。原來能培育各種菇菇的太空包是以木屑為主要成分，讓菌絲生長其間。林儀婷補充，送來的木屑要先澆水日晒一兩個月，等到軟化發酵至深色才能使用。

有30年資歷的阿明大哥，在製包場負責調配原料的重任，他在木屑中加入米糠與麥皮，作為菌菇的養分來源，接著開怪手將其倒進攪拌機，加水混拌均勻。阿明大哥說，各種菇的配方比例不盡相同，且需視季節與天氣狀況評估加多少水，緊握會結塊代表濕度剛好，會滴水太濕，太乾又無法生菇；部分品種還要加入石灰，調整至適合生長的酸鹼值，「這一關如果錯，後面都不會生菇啦！」

拌好的木屑篩除尖硬雜質後，經由壓包機密實地裝填進塑膠袋，工作人員接著套上塑膠環、塞棉花，經過九小時高溫滅菌與12小時冷卻，才能送往無塵室進行接菌作業。與段木栽培法相比，太空包不僅製作及照顧都省時方便許多，更大的優點是可以立體堆疊，一間菇舍能同時栽培上萬顆太空包，產量亦大幅提升，1974年發明後成為食用菇的主要栽培方式，豐年農場一天至多可以生產2萬4千包。

而在不受外界干擾的養菌室裡，菌絲正努力爬滿木屑，本為咖啡色的太空包由上而下陸續變白，林儀婷說養菌時間視品種而定，玫瑰菇跟珊瑚菇只要一個月，香菇則要五個月之久，走菌好的太空包才能移到菇舍入庫，交給菇農開包照顧。

工作人員為太空包套上塑膠環，作為植入菌種的開口，塞棉花則為保持透氣並減少雜菌汙染。

在家也能當開心農夫

想要實際體驗種菇的樂趣嗎？歡迎帶太空包回家試試，在溫濕度合宜的環境下，新手級如珊瑚菇、玫瑰菇或藍寶石菇，開包一週即長得奔放猖狂，簡單又吸睛；香菇、木耳、猴頭菇則屬於挑戰級菇菇，連靈芝都可以在家種，只不過生長期要兩到三個月，需要多點耐心。