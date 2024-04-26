薪資不如同業…人資主管開大招「歡迎投別家公司履歷」！ 作家：權力的腐敗與傲慢也會出現在職場

權力使人腐敗與傲慢，在官場與職場皆然

Sean任職在一間全球布局的外商公司，不過薪資福利遠不如同業。

同仁在背後議論公司薪酬不如競爭品牌時有所聞。公司高層認為此等言論四處流傳，會影響企業形象，並影響員工向心力。

於是，人資主管便在一個月一次的公司大會中，把公司以及幾個主要競爭對手的薪資以及福利進行評比，投放在大螢幕上，藉由這種方法宣告，公司的福利並沒有比較差。

（註：競爭對手的薪資以及福利數據哪裡來？據稱是人資主管向其他公司人資打聽來的。我倒是很懷疑，到底哪一家公司人資會把自家公司的薪酬制度一五一十透露給跟競爭對手的。）

在會議尾聲，這位人資主管更放了大絕招！

他在螢幕秀出幾家對手公司在徵才網站招聘職缺的資訊，然後說：「這是競爭對手目前所開出的空缺，如果大家覺得公司薪酬不好的話，歡迎大家投遞履歷。」 語畢，全體悻悻然，一陣靜默。

不用懷疑，這位人資經理是當著台灣區最高主管 總經理面前，這樣跟台灣全體員工溝通的。

公司高層不希望同仁議論薪酬不如競品，主要是擔心此舉會影響企業形象，並影響員工向心力。

不過，人資主管這種明晃晃的威脅，真的有益於維持企業形象、提高員工向心力嗎？

有些事情可以心裡這樣想，但明面上不能這樣說。比方說跟全體員工叫囂：「你們要是做得不開心，請另謀高就」就是一個，尤其是對一間訴求照顧員工，與員工共好的公司；尤其是負責協助建立良好正向員工關係的人資部門。

薪資福利這種事情，本來就人外有人、天外有天，不見得是員工評估公司的唯一標準，大有別的作為可以增強員工滿意度，強化員工對公司的信任，提高公司優勢，並從而優化公司的企業形象。

透過明顯的威脅方式去回應員工的不滿和疑慮，可能會加深員工對公司管理層的不信任感，進而降低整體的工作氛圍和員工忠誠度。有能力的人可能會選擇離去，沒有能力的人硬是不走、繼續批評公司，又能耐他如何。

像這樣等於演都不跟你演了，直接開槓於事無補，呈現的就只是權力的傲慢。

威脅員工、展現權力的傲慢，怎麼會是一間訴求友愛員工、與員工共好的公司所允許的？明面上當然不允許，不過外商公司高高層遠在國外天高皇帝遠，台灣的高層自然是官官相護的。

權力使人腐敗與傲慢，在官場與職場皆然。

PS：員工要是對薪酬幅福利不滿，適度反應即可，公司想處理自然會處理。如果多次反應未果，要嘛接受，要嘛離開。一再抱怨，有可能就會被組織視為眼中釘，討不了好果子吃

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