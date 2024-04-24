聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉盤後股價大漲10％！馬斯克的10%目標定律：學會積極面對90%的失敗
在網路上看到一段訪問，內容為馬斯克分享成功的訣竅，那就是10%目標定律。
在追夢的路上，最大的敵人來自於害怕失敗而裹足不前。
所謂的「10%目標定律」就是設定目標時，只要達到目標的10%，就可以開始行動，不必等到一切條件全然成熟。
相較一昧追求完美，行動力才更關鍵，更重要的是在實踐中不斷修正和進步。
馬斯克也提到，不管你想要什麼，都要試著做10次。
這樣做的好處是，你有可能就會得到你想要的；即使不然，也會得到一些你從來沒想到自己能得到的東西。
絕大多數的人因為害怕失敗，連一次都不敢試。
因此，只要願意嘗試10次，就已經屌打絕大多數的人。
這個10%目標定律的意思就是，要學會積極面對90%的失敗。
成功不是一蹴而就的，是靠不斷努力和嘗試累積出來的。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言