快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

懶人包／「LINE Pay」4月到6月最新優惠！吃美食喝咖啡、看電影打折 去麥當勞賺回饋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉盤後股價大漲10％！馬斯克的10%目標定律：學會積極面對90%的失敗

聯合新聞網／ 菲女狼
特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。路透
特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。路透

在網路上看到一段訪問，內容為馬斯克分享成功的訣竅，那就是10%目標定律。

在追夢的路上，最大的敵人來自於害怕失敗而裹足不前。

所謂的「10%目標定律」就是設定目標時，只要達到目標的10%，就可以開始行動，不必等到一切條件全然成熟。

相較一昧追求完美，行動力才更關鍵，更重要的是在實踐中不斷修正和進步。

馬斯克也提到，不管你想要什麼，都要試著做10次。

這樣做的好處是，你有可能就會得到你想要的；即使不然，也會得到一些你從來沒想到自己能得到的東西。

絕大多數的人因為害怕失敗，連一次都不敢試。

因此，只要願意嘗試10次，就已經屌打絕大多數的人。

這個10%目標定律的意思就是，要學會積極面對90%的失敗。

成功不是一蹴而就的，是靠不斷努力和嘗試累積出來的。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

兆豐金（2886）1.5元現金+0.3元股票！ 達人：EPS創9年新高但現金股利不是最高

他花20萬買00919⋯才賠7千就焦慮想賣！網籲：退出股市

00929下跌「大特價」時加碼30張！ 帶120張參加除息：不趁便宜難道要待漲高追？

00941遭質疑非長期投資？ 不敗教主：溢價太高先出是常識下跌再買進

相關新聞

特斯拉盤後股價大漲10％！馬斯克的10%目標定律：學會積極面對90%的失敗

所謂的「10%目標定律」就是設定目標時，只要達到目標的10%，就可以開始行動，不必等到一切條件全然成熟。

月薪高達9萬卻「0存款」問題出在哪？ 律師：理財的錢沒有先行保留

有位網友PO文說他月薪9萬元，單身未婚，扣掉房租1.5萬元、孝親費2萬元、就學貸款1萬元，2年間出國4次，沒有存錢，問大家問題在哪裡？

美國成屋銷售拉回整理 靜待美國聯準會下一步動向

美國3月成屋銷售月減4.3%，另外，成屋房價中位數為393,500美元、年增長4.8%，連續第九個月成長，顯示房價持續上...

世界地球日／北港武德宮全球第一大天庫金爐減排 香灰不落地變文創公仔、財神爺直接加持

北港武德宮廟埕前世界第一大的天庫金爐，在設計之初便保留了近八成的對流空間，窄口的煙囪設計，讓燃燒時產生的廢氣...

他台大經濟系政大金融所接下宮廟 邀「音樂和尚」開唱引迴響

二○○四年年初，北港武德宮於官方Facebook粉絲專頁上公告，邀請到日本超人氣佛系音樂人藥師寺寬邦於除夕晚會上開唱。此消息一出，…

常夢見黝黑魁武壯漢於床頭怒視、中藥行闆娘昏倒廚房 池府千歲指點有「內神」

北港武德宮主祀五路財神之首，也就是中路財神趙公明，為臺灣首座正統財神廟，海內外分靈迄今已達八千多尊，可謂兩岸三地及至全世界華人財神信仰的根據地…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。