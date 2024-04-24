特斯拉盤後股價大漲10％！馬斯克的10%目標定律：學會積極面對90%的失敗

在網路上看到一段訪問，內容為馬斯克分享成功的訣竅，那就是10%目標定律。

在追夢的路上，最大的敵人來自於害怕失敗而裹足不前。

所謂的「10%目標定律」就是設定目標時，只要達到目標的10%，就可以開始行動，不必等到一切條件全然成熟。

相較一昧追求完美，行動力才更關鍵，更重要的是在實踐中不斷修正和進步。

馬斯克也提到，不管你想要什麼，都要試著做10次。

這樣做的好處是，你有可能就會得到你想要的；即使不然，也會得到一些你從來沒想到自己能得到的東西。

絕大多數的人因為害怕失敗，連一次都不敢試。

因此，只要願意嘗試10次，就已經屌打絕大多數的人。

這個10%目標定律的意思就是，要學會積極面對90%的失敗。

成功不是一蹴而就的，是靠不斷努力和嘗試累積出來的。

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