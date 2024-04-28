北港武德宮用AI講解經文 逐字稿重點整理、籤詩轉譯與解籤都難不倒

為了方便打造品牌協助營運，除了積極招攬人才之外，數位科技的導入也成為關鍵，例如：當日本機器人剛開始問世時，他即嘗試運用其擔任廟宇導覽的「志工」。

而現今生成式AI迅速發展，林安樂便積極採用生成式AI來協助講解經文，結果發現無論是在講經逐字稿的重點整理，或是根據既有逐字稿內容，簡答信眾的問題，AI都能輕易勝任，甚至回答的比他還好。

以數位科技服務信眾

就此，林安樂便更加善用生成式A I協助諸如網站公告、新聞稿、法會消息的文案撰寫，甚至是籤詩的轉譯與解籤，大大地減輕員工的工作負擔並藉此提升整體效率。而後更準備以人工智慧技術與既有的客服資源串接，打造二十四小時在線服務。

北港武德宮的數位轉型可謂是臺灣宗教界的先鋒，於十二年前便在林主委的主導下展開。其目的除了上述的品牌行銷，更多的還是在於如何優化信眾們的信仰體驗。

本文出自《向大師學習數位轉型》 例如林安樂看見每年為了點光明燈，不辭千里跑來的信眾，卻因為數量的限制而撲空，於是開放線上點燈服務。

只要在每年指定的開放日期到官網上進行登記，登記成功後即完成點燈儀式，之後會由廟方人員再替信眾實體點燈。此舉不僅免除了信眾們舟車勞頓之苦，更讓武財神的福澤得以突破地理限制傳遞下去。

同樣是服務信眾，林安樂更將普遍運用於企業的客戶關係管理系統（CRM），將宗教信仰的心與行化為實際的指標，以此鑑別信眾們信仰的虔誠程度，藉此擬定每年的感謝名單。

或是決定誰能優先獲取資格參與有名額限制法會，同時讓信眾們能產生所謂「人在做天在看」的感覺，自己做的努力都有被看見，進而強化信眾們對信仰的堅定程度。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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