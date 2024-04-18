公司內最「面善心惡」的部門是它！ 職場老鳥教戰：要把握好三點原則

公司同事跟誰最不能交心

《職場百妖誌》書中有一篇，標題是老闆永遠不會是你的夥伴或朋友。其實，組織裡面，還有一個角色亦是如此，這個角色還特別喜歡扮演同仁的夥伴跟朋友，那就是人資！（抱歉了，人資好朋友們 ，此篇為個人有感，不要打我）。

網路上流傳的「公司部門同事誰比較難搞象限圖」指出，公司內最「面善心惡」的部門就是「人資」，恰恰好說明了不能交心的理由。

人資負責員工關係管理，以及培訓與發展，因此必須對員工有一定的掌握度。因此，過去菲公司的人資，都會很努力地滲透到公司各個組織裏面，你以為他是認真在跟你交朋友嗎？或許是，但也有可能在瞭解輿情、搜集情資而已。「你所說的任何一句，都有可能成為未來評估你或同事的參考、撰寫報告的依據。」

人資擁有對員工的招聘、晉升、薪資調整等重要決策權限，會影響你的職業發展，再加上觀察員工、了解員工本來就是他們的核心業務，因此跟他們溝通時，不論是正式的會議，還是隨興的中午一同用餐，都需要格外小心，可不能像跟其他同仁相處一樣恣意隨興。

注意形象 切莫在人資面前流露私下完全的真性情，裝也得裝出來，保持良好的形象和專業態度，給人資留下良好的印象。 減少八掛 不要談論自己或同事的是非。很有可能你以為只是閒聊，相關內容却已經刻入他的腦海裡，打下印象分數。 避免抱怨 即使人資鼓勵你勇敢說出，也千萬不要輕易在與溝通時抱怨或批評公司或同事。沒認清局勢，容易告狀不成，反而影響到你的評價和職業發展。

不過，雖然人資部門的同事，是公司當中最不能交心 的。不過，如果把握以上原則，跟人資同事親近也不是不行。

菲有些對職涯發展很有想法的朋友，就會特意跟公司裡有影響力的人資同事交朋友。不過，這裡的交朋友可不等於交心。切記！

「公司部門同事誰比較難搞象限圖」來自社群網路

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