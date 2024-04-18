競爭對手是全世界120個國家 台中「小芋仔」喜奪食品界米其林二星

歷經千辛萬苦，一切從頭開始的「再次創業」，就在阿聰師與他的女兒們一步一腳印的付出與奮鬥中，終於讓公司慢慢步上正軌。

走過布滿荊棘的路，才能獲得美好的果實，他們逐漸擺脫失去先麥與親情的陰霾。

而象徵阿聰師再次崛起的明星商品—小芋仔，多年來入選台中十大伴手禮，並被指定為外交部駐日代表伴手禮贈送給國外友邦。

民國一百零一年，阿聰師將小芋仔送往比利時參與素有「食品界米其林」美名的「International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所」，簡稱iTQi的單位進行國際評比。

本文出自《壓不垮的紫色玫瑰》 這個獎項每年會針對來自全球各地的食品與飲料等加工品進行評選，並邀請歐洲頗具盛名的餐飲、烘焙與品酒專家進行盲測，對來自一百二十個國家的數千件產品，依照外觀、香氣、口感、質地、韻味等條件進行評分，競爭可說是極為激烈。

沃農士從上到下都相當重視這個比賽，阿聰師也依舊堅持以最原始自然的方式，不添加其他化學物質，想辦法克服運送、保存等問題，將「小芋仔」的樣本送到比利時。

經過激烈的評選競爭後，小芋仔終於獲得iTQi的認同，榮獲「Superior Taste Award風味絕佳獎章二星美味」。

這個獎項具有十分重大的意義與突破，以大甲芋頭原始樣貌作為外型，並運用在地食材做出來的小芋仔獲得世界頂尖的肯定，這不僅成功外銷台灣文化讓世界看見，也等同於正式對外界宣告小芋仔勝過前輩芋頭酥。

失去先麥的阿聰師並沒有被擊倒，仍持續走在領先的地位，果然只有阿聰師才能超越阿聰師！「阿聰師的糕餅主意」這個品牌也在征戰各種評選並屢創佳績後，逐漸提高知名度，讓消費者慢慢瞭解到「先麥不是阿聰師，阿聰師在沃農士」。

（本文出自《壓不垮的紫色玫瑰》作者：阿聰師、林宗德）

阿聰師產品小芋仔系列，小芋仔榮獲ITQI國際風味獎章二星。圖／沃農士食品股份有限公司提供

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