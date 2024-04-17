打入台中指標百貨通路 「收涎餅」風靡地方婆媽、傳統糕餅以外的另類好選擇

開心奶酥開始量產以後，原先只有在合作的糕餅店或雜貨店鋪貨，沒想到上架後備受好評，成為地方媽媽瘋狂搶購的熱銷商品。原因之一在於當時西式餅乾較少見，且開心奶酥除了香氣足、鬆脆好吃之外，體積大小放入嘴中份量剛剛好，很容易一口接著一口就吃完了，因此廣受消費者的青睞。

而開心奶酥中空的外型，非常適合串成一串掛在滿四個月的新生兒的脖子上，成為「收涎」活動中傳統糕餅以外的另類好選擇，因此獲得了「收涎餅」這個暱稱。開心奶酥就在街坊鄰居的口耳相傳之下，逐漸變成合味香的明星商品。

為了讓餅店能多角化經營以獲取更多收益，阿聰師將合味香從本來單純販售自製糕餅的餅行，轉變成食品行的經營模式，除了販賣自家商品以外，也賣民生需求的罐頭、餅乾等。

這是當時餅店常見的經營方式，店面是雜貨店的形式，販售著一般民生用品，加減賺取收入來貼補家用。而製作糕餅的工廠則是收入主力，裡頭往往塞滿了師傅與學徒，多雙忙碌的手努力製作著各式各樣的糕餅。

本文出自《壓不垮的紫色玫瑰》 長期與合味香合作的上游廠商，供應著店內所需的原料與店裡的罐頭、餅乾，雙方往來相當密切。當阿聰師製作出開心奶酥的時候，廠商也是試吃部隊的一員，沒想到竟一試成主顧，愛上了這一味。

而商人的敏銳嗅覺讓他知道這項商品一定有市場，又觀察到開心奶酥在海線鄉鎮受到高度歡迎，於是便在民國六十五年向阿聰師提出成為台中代理商的請求，希望可以將開心奶酥鋪貨到台中縣市的各區與鄉鎮。

這讓阿聰師相當猶豫，因為他平日的工作量真的不小，每天除了製作店內的餅乾，還要到處送貨。儘管告訴自己只要努力賺錢就能給家人更好的生活，但久了身體還是會累的。

而且阿聰師看見孩子們寫的日記或作文，都在訴說他們眼中的父親相當辛苦，每天總是忙於工作，不是在做餅就是去送貨，很少有時間可以陪伴他們，有時候一天甚至見不上一面。

「幸好孩子們很乖，下課或是假日都會跟我去送貨，幫忙把一箱箱的餅乾從車廂深處搬到車邊，讓我方便下貨，但我總是因為忙碌而犧牲了陪伴孩子的時光。」想到這裡，阿聰師感到心頭有點酸。

幾經思索後，阿聰師同意交出代理權，讓原料商幫他鋪貨到台中市區。結果證明這是個相當正確的決定，開心奶酥因為代理商的牽線，大步跨進整個台中縣市，甚至打入當年台中市中區最熱鬧的指標——遠東百貨。

這是一家位於最精華地段自由路上的百貨公司，一直是台中市的重要地標，它與龍心百貨共同代表台中市流行與商業的指標。百貨每天開店所帶來的人潮經常將道路擠得水泄不通，更讓開心奶酥賣到供不應求，這也是合味香開店以來的高峰。

（本文出自《壓不垮的紫色玫瑰》作者：阿聰師、林宗德）

商品推薦