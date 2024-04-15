房屋轉增貸…領多少繳多少！ 醫師分享實際經驗：也稱理財型房貸

好久沒發文了，這次來跟大家聊聊，房貸轉增貸的實際經驗談

講實際經驗前，先來認識以下兩個名詞：

1.房貸轉貸：把自身的房屋貸款，從A銀行轉換到B銀行的過程 2.房貸增貸：因為自身房屋的增值或清償部分房貸本金所致，而有空間再向銀行借出一筆資金出來

實際轉貸過程：

貸夫是在民國106年買房，當時跟台灣銀行貸款750萬的30年期房貸，準時還了5年，房貸本金大概還了100萬，剩下約莫650萬。在民國111年，把剩下的650萬房貸，從台灣銀行轉到比較常往來的元大銀行

轉貸過去後，我這筆650萬的房貸貸款年限是25年，當初其實拉長到30年期，或是你想提早還清，也可以縮短到20年期。

實際增貸過程：

轉貸過去之際，跟銀行承辦人員說，我想要原屋增貸，此時銀行會把我的房屋，拿去給不動產估價師事務所鑑估價格，當時拿給兩家估，分別估出：1114.2萬及1157萬，取其估價高的，然後很幸運的銀行願意貸八成給我，意即可貸出；1157萬*0.8=925萬。

也就是說，我這間房屋依現值可以貸出925萬，扣除原本房貸本金的650萬，可以增貸的最大空間是275萬（925萬-650萬）。

最後元大銀行核定270萬的增貸空間給我，此筆錢不是一次270萬撥到我的戶頭，而是做成像一個虛擬戶頭，有需要的時候，我可以從裡頭提款出來，此時可用餘額會變少，帳戶餘額會變負的，然後銀行會根據你帳戶的餘額，以日下去計息。而這樣的增貸方式，也稱做理財型房貸。

如果身邊有多餘的資金，也可以隨時丟進去，像做個還款的動作，每日負的餘額越少，所負擔的每日利息會越少，如果餘額是正的，這戶頭是不會給你利息的。

以上就是貸夫自身的經驗談，希望藉由實際經驗的分享，讓大家更知道何謂房貸的轉增貸。

◎本文內容已獲 白袍貸夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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