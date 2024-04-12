基金主動管理 發掘多元美股機會

今年來美股持續穩健走揚，一部分投資人也許仍興致盎然地追逐科技七雄題材，但也有不少投資人想問，新一波的美股亮點何在？富蘭克林股票團隊預期，美股今年表現可望續航並位居全球市場的前段班，其中圍繞生成式AI的題材將繼續增長，影響力還會進而擴及到中小型企業。也因為美股在新一年度依然大有可為，但現階段估值並未提供太多本益比擴張空間，富蘭克林在具備成長與非大盤權值股看到機會，而主動式管理基金相對能在此情境中，為投資人釐清箇中標的的品質、獲利能見度等條件，以利於發現更多元的機會亮點。

巨型科技股擴散效益 中小型股可望受惠其中

如果說2023年是「科技七雄」年，2024年有機會是小型、中型和大型公司成為焦點的一年。富蘭克林股票團隊分析，少數巨型股挾著強勁現金流、競爭優勢、AI題材等在去年主導了美股並今年可望繼續擔綱市場領導者的角色，但對少數能否維持過去一貫的優異爆發力則多所保留。

但不可諱言的，美國仍是全球最大、最多樣化的經濟體之一，受到技術創新、企業家精神和強勁消費市場的推動，與全球其他地區相比，美股今年依然是一個以增長為中心的經濟體且大多數行業的獲利率提高、盈利增長反彈，行情可期，尤其是這些巨型科技股將進一步激化市場廣度，擴及到中小型股，同時為主動型基金經理人創造機會。

特別是圍繞在生成式AI的機會，代表下一個主要運算平台的轉變與在未來十年裡衍生數兆美元投資潛能，短期內相關的應用程度走進消費者與企業端的使用範疇，長期則是將加速生產力的提升、推動企業獲利擴張，成為驅動經濟的主要動力來源。

頑固的通膨，將遞延聯準會實踐降息的時間點，平添市場波動，富蘭克林股票團隊現階段持續關注宏觀經濟不確定性的同時，積極發掘高品質企業標的，例如具有持久的長期成長題材、領先市場的競爭地位、強勁的財務和資產負債表、有能力在各種經濟條件下進行投資和保有成長性。透過基金主動管理優勢，迅速於當今瞬息萬變的市場中掌握時效且釐清其中有風險與機會。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

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