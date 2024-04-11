餐飲二頭班苦熬六年薪水卻還是不上不下！ 過來人啟示：方向不對努力白費

回想起以前在二頭班的廚房工作的日子，早上十點開始工作，至兩點，下午兩點到五點空班，然後四點回到廚房為員工準備飯菜。正式的營業從五點開始到十點下班。

雖然被稱為兩頭班，但實際上休息的時間並不多，常常因為忙碌而無法按時休息。當時的我常想著，只要努力跟著師父學好功夫，薪水終究會有所提升，生活品質也會變得更好。當時師父的薪水平均在五到六萬，能力再強一點做管理階層有個七八萬，這對當時的我來說是非常高的。

然而，六年多的時間過去了，薪水還是不上不下的，這讓我感到困惑和失望。我開始懷疑自己的能力，是否能力不行再怎麼專注在自己本業也是沒意義，薪水永遠不漲，那我怎麼樣也沒辦法。

最終，我決定離開兩頭班的廚房工作，轉而尋找一頭班（一次上滿9小時中間不會有休息時間而浪費）的廚房工作。這樣的決定讓我開始了在廚師兼計程車司機的新階段。我感謝自己當時做出了不同的選擇，否則我不知道我現在是否能夠有這樣的機會。

這次我一樣也花了6-7年的時間，但現在的收入卻遠遠超過了之前的工作的好幾倍。這讓我深刻地意識到投資和選擇的重要性。

如果你現在還沒有開始投資，我建議你立即行動。一個小小的開始可能會改變你未來的命運。

這世界是不公平的，有些人天生就具有特別出色的能力，而有些人則可能只是平庸的。在這樣的情況下，不需要強迫自己去追求那些看似遙不可及的目標。人生已經夠累夠痛苦了，不需要再對自己進行折磨。重要的是要找到適合自己的道路。

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